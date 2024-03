Kreuzfahrt: Vorsicht! Diese Regel kann dir den Zugang an Bord verwehren

Wer eine Kreuzfahrt plant, der hofft auf Entspannung pur und wenig Stress. Zumindest zu Beginn – denn einige Wochen und Monate vor dem Urlaub geht’s meist noch turbulent zu. Sind alle Dokumente da, wo sie sein sollen und überhaupt noch gültig? Reichen meine Impfungen für das entsprechende Reiseziel? Welche Kleidungsstücke brauche ich für das Wetter an Bord? Routinierte Kreuzfahrt-Liebhaber wissen meist, wie man sich auf seinen Urlaub vorbereiten muss, doch diese besondere Regel wird auch ihnen komplett neu sein. Unter bestimmten Umständen kann dir nämlich kurz vor der Abreise der Zutritt an Bord verwehrt werden.

Im Gegensatz zum 0815-Urlaub, bei dem per Auto oder Flugzeug binnen weniger Stunden das Reiseziel erreicht werden kann, gelten auf der Aida-Flotte andere Regeln. Besonders eine Personengruppe ist besonders betroffen, denn nicht jeder darf das Kussmundschiff so ohne weiteres betreten. Das steckt dahinter!

Kreuzfahrt: DIESE Passagiere dürfen nicht an Bord

Wer ein Kind erwartet, der kann bis zur 28. Schwangerschaftswoche (SSW) problemlos per Flugzeug in den Urlaub reisen. Ist dieser Zeitpunkt überschritten, brauchen Reisende ein Flugtauglichkeits-Attest. An Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes sieht das allerdings ganz anders aus, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ zuletzt berichtete.

Eine Frau habe im Netz nämlich mal nachgehört, wie die Aida-Flotte mit schwangeren Passagieren verfährt. Ist das genau so einfach wie beim Fliegen? Die Antwort lautet: nein! Anhand des Fortschrittes der SSW und diversem Papierkram wird je nach Fall entschieden, ob schwangere Gäste überhaupt an Bord dürfen. „Schwangere dürfen bis zum Ende der Kreuzfahrt die 24. SSW noch nicht erreicht haben“, so „MOIN.DE“. Wer also in Begriff ist, eine Kreuzfahrt in schwangerem Zustand anzutreten, der sollte vorher genau nachrechnen, ob er diese Zeiten einhalten kann. Gleichzeitig fordert die Aida eine Bestätigung des Facharztes darüber, dass der gesundheitliche Zustand der Schwangeren entsprechend gut ist.

Wozu das Ganze? Die Rederei ist darauf bedacht, eine Frühgeburt oder andere Komplikationen an Bord grundsätzlich zu verhindern.

