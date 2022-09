Kreuzfahrt: Fans von Aida blicken neidisch auf Konkurrenz-Schiffe – weil sie DAS anbieten

Unfassbar, was man auf hoher See alles erleben kann. So hat Aida aktuell beispielsweise eine Kreuzfahrt im Programm, bei der man an Bord das Oktoberfest feiern kann.

Doch gewisse Angebote fehlen! DIESE Kreuzfahrten, die es bei anderen Anbietern gibt, würden sich Aida-Kunden ebenfalls wünschen.

Musikalische-Kreuzfahrten: Diese abgefahrenen Angebote gibt es

Eine Kreuzfahrt, die ist lustig, eine Kreuzfahrt, die ist schön – vor allem, wenn durch die richtige musikalische Untermalung gute Stimmung aufkommt.

Warum bietet Aida DAS in Sachen Kreuzfahrt eigentlich nicht an? (Symbolbild) Foto: IMAGO / imagebroker

Interessant ist dabei beispielsweise die siebentägige Kreuzfahrt, bei der Passagiere auf der „Aida Prima“ ab dem 24. September an Bord ein Oktoberfest auf hoher See feiern können. Wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet, finden es viele Kunden jedoch schade, dass es bei der Reederei nicht viele vergleichbare Konzepte gibt.

Aida-Konkurrenz bietet Schlager- und Heavy Metal-Kreuzfahrten an

Die Konkurrenz hat nämlich scheinbar mehr Musikalisches in petto. Darunter gehört die Idee des „Schlagerliners“. Hier konnten Passagiere auf der „Mein Schiff 6“ zu den größten Hits aus der Schlagerwelt feiern. Aida-Kunden blicken anscheinend neidisch auf das Konzept.

Das Konzept hinter einer Kreuzfahrt:

Als Kreuzfahrt oder auch Kreuzfahrtreise werden Urlaubsreisen auf – Überraschung –einem Kreuzfahrtschiff bezeichnet

Diese erfolgen entlang vorab festgelegter Routen zwischen verschiedenen Häfen. Landgänge gehören in der Regel zum festen Programm

Der Begriff Kreuzfahrt hat seinen Ursprung in dem niederländischen Wort „kruiser“ aus dem 17. Jahrhundert

In einer Facebook-Gruppe für Aida-Fans bekundeten viele, dass sie sich freuen würden, wenn Aida die Schlager-Kreuzfahrt ebenfalls ins Programm aufnähme. Eine Frau hatte hier den Vorschlag gemacht und darauf viel Resonanz erhalten.

Doch es bleibt nicht bei dieser einen Musikrichtung, denn einige wollen, dass Aida Rock- oder sogar Metal-Cruises anbietet. An Letzteres hat Tui sich beispielsweise bereits unter dem Namen „Full Metal Cruise“ herangewagt.

