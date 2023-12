Kreuzfahrt: Familien gegen Kinderlose! Passagier völlig entnervt – „Eine Katastrophe“

Für viele Menschen ist eine Kreuzfahrt ein Lebenstraum, für den sie viele Jahre lang sparen. Andere wollen diese Form des Urlaubs, von der so viele Kreuzfahrt-Fans schwärmen, einfach auch mal selbst ausprobieren. Doch egal, warum man in See sticht – jeder Passagier erhofft sich ein tolles Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.

Ein Mann machte jetzt seine, wie er berichtet, „erste richtige Kreuzfahrt“ mit der „Aida Nova“. Und die wird ihm tatsächlich noch lange in Erinnerung bleiben. Aber nicht wegen der fantastischen Eindrücke und der wunderbaren Erholung. Ganz im Gegenteil.

Kreuzfahrt-Passagier klagt: „Das ständige Geschrei“

Wie der Aida-Gast im Gespräch mit unserem Partner-Portal MOIN.DE berichtete, sei ihm die Reise durch Zustände, mit denen er nicht gerechnet habe, richtig vermiest worden. Dabei habe er sich doch extra vorbereitet, um keine Störungen an Bord zu erleben. Was war passiert?

Mit der „Aida Nova“ in Richtung Kanaren – diese Tour erfreut sich bei Kreuzfahrt-Fans großer Beliebtheit. Und zwar bei Menschen jeden Alters. Zahlreiche Familien und Kinder befanden sich an Bord und machten dem Mann das Leben Tag für Tag zur Hölle. Ganz bestimmt nicht mit Absicht – es sind halt Kinder. Aber der Passagier hatte in diesem Fall andere Vorstellungen.

„Ich muss sagen, dass ich sehr überrascht war, dass so viele Babys und Kleinkinder an Bord waren. Ist das normal?“, fragt der Mann nach Abschluss der Reise – das war am 3. Dezember – im Gespräch mit MOIN.DE. Er habe für seine Kreuzfahrt bewusst einen Zeitraum „außerhalb der Ferien“. Dadurch stieß er zwar nicht auf Familien mit Schulkindern, aber auf solche mit noch jüngerem Nachwuchs. Seine Eindrücke: „Das war eine Katastrophe. Überall standen Kinderwagen auf den engen Gängen. Die Fahrstühle stets voll mit zwei Kinderwagen. Das ständige Geschrei. Es war keine Ruhe außer an Land.“

Der Gast hat seinen Reisebericht auf Facebook geteilt – und dadurch eine heftige Diskussion zwischen Familien und Kinderlosen mit mehr als 500 Kommentaren ausgelöst. Wie andere Kreuzfahrt-Fans zu dem Thema stehen und wie es eigentlich allgemein um die Kinderfreundlichkeit auf Aida-Schiffen bestellt ist, kannst du hier bei unserem Partnerportal MOIN.DE im Detail nachlesen.