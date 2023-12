Kreuzfahrt: Aida-Offizierin will Reederei-Kritik kontern – mit fragwürdigen Aussagen

Entspannung pur auf hoher See – das ist wohl das Erste, was Touristen im Sinn haben, wenn sie eine Kreuzfahrt buchen. Denn neben der Reise durch alle Herren Länder, die man bei Landgängen von nahem erkunden kann, wird den Passagieren auch an Bord allerhand geboten. Da kommt auch an See-Tagen richtiges Urlaubs-Feeling auf!

Doch nicht alles rund um das Thema Kreuzfahrten ist so rosig, wie es scheint. Denn die riesigen Luxus-Dampfer sind vor allem Klimaschützern ein Dorn im Auge. Und die Aussagen einer Aida-Offizierin bringen das Fass jetzt zum Überlaufen, wie „MOIN.DE“ berichtet.

+++ Kreuzfahrt: Schreckliche Befürchtung erfüllt sich für Aida-Gäste – „Einfach nur dreist“ +++

Kreuzfahrt: Aida-Offizierin macht skurrile Aussagen

Immer wieder geben Insider Einblicke hinter die Kulissen der Kreuzfahrt-Welt und machen so auf interne Geheimnisse aufmerksam, die vielen Passagieren in der Regel in ihrem Urlaub an Deck verborgen bleiben. So auch eine Aida-Offizierin. Jetzt nutzte sie ihren Social-Media-Kanal allerdings dafür, um sich gegen die vorherrschende Kritik zu wehren. Denn immer wieder kreidet man den riesigen Kreuzfahrt-Flotten an, einen großen Anteil an den weiterhin steigenden Treibhausgas-Emissionen zu haben.

Viele Unternehmen haben zum Schutz des Klimas bereits Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt zu schützen. So verzichten einige Reedereien bereits auf Schweröl, nutzen Landstrom und haben Batterien in ihren Dampfern verbaut.

Noch mehr News:

Der Aida-Offizierin macht in diesem Zusammenhang jetzt allerdings fragwürdige Aussagen in ihrem Video, wie „MOIN.DE“ berichtet. Denn ihrer Meinung nach hätten Autos einen viel gravierenden Einfluss auf die steigenden Emissionen. Zwar macht die auch auf die Probleme der Kreuzfahrt-Branche im Zusammenhang mit dem Klimawandel aufmerksam. Doch vor allem versucht sie diese zu relativieren. Denn es gebe doch deutlich größere Probleme als Kreuzfahrten.

Zuschauer gehen wegen Video auf die Barrikaden

Auf diese Aussagen folgt eine große Welle der Entrüstung. „Kreuzfahrtschiffe repräsentieren wie kaum etwas anderes den überflüssigen Luxus, der uns die ganze Problematik eingebrockt hat“, wird etwa ein Nutzer deutlich. Mit welchen weiteren Aussagen die Offizierin schockiert und was Nutzer darüber hinaus kritisieren, das liest du in diesem Artikel von „MOIN.DE“.