Kreuzfahrt: Wichtiger Service an Bord fällt aus – Eltern gehen auf die Barrikaden

Eine Kreuzfahrt lädt zur Entspannung ein, zum Erholen vom stressigen Alltag – eigentlich…

Doch einigen Kreuzfahrt-Gästen ist gewaltig die Hutschnur geplatzt. Der Grund: Es fehlte ein wichtiger Service an Bord.

Frustrierte Eltern auf Kreuzfahrt-Schiff

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, machte ein anonymer Aida-Reisender auf Facebook seinem Ärger Luft – und sein Problem brachte auch etliche Mitreisende auf die Palme.

Doch was war geschehen? Auf Aida-Schiffen gibt es in der Regel Geräte, die Reisende mit ihren Kindern die Kreuzfahrt um einiges erleichtern: Babyphones! So müssen Eltern ihren Nachwuchs nicht ständig überwachen.

Ein ausgefallener Service sorgte auf der Aida-Cosma für reichlich Stress. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Fehlende Babyphones lassen Abendprogramm platzen

Doch laut des Reisenden fielen auf der „Aida Cosma“ alle Babyphones „auf unbestimmte“ Zeit aus. Das Abendprogramm und der Restaurantbesuch seien so ins Wasser gefallen.

Die Möglichkeit, ein eigenes Babyphone über das bordinterne Internet zu verbinden, sei von den Mitarbeitern des Schiffs abgelehnt worden, so heißt es.

Das Babyphone-Problem ist nicht unbekannt

Und der Passagier scheint mit seiner Erfahrung nicht alleine zu sein: Unter dem Post sind weitere Leidensgenossen zu finden. Dabei soll es sich um ein „allgemeines Problem“ auf Aida-Schiffen handeln.

