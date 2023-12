Kreuzfahrt: Außendecks auf Aida-Schiff plötzlich gesperrt – dann hören Passagiere ein lautes Geräusch

Es ist stockdunkel und die AIDAcosma befindet sich mitten auf dem Meer, als es an Bord plötzlich unruhig wird. Um kurz nach Mitternacht dürfen die Kreuzfahrt-Passagiere auf einmal nicht mehr auf die Außendecks. Das klingt nach etwas Ernstem.

+++ Kreuzfahrt: Mann geht nach Streit über Bord – Kapitän trifft folgenschwere Entscheidung +++

Dann gibt es ein lautes Geräusch, das immer näher zu kommen scheint. Plötzlich landet ein Helikopter auf dem wie leer gefegten Deck. Was ist bei der Kreuzfahrt passiert?

Kreuzfahrt: Medizinischer Notfall auf der AIDAcosma

Am Donnerstag (21. Dezember) war das Schiff gerade auf der Überfahrt von der Kanareninsel Teneriffa rüber nach Fuerteventura. Da musste der jüngste Dampfer der Reederei allerdings das Tempo drosseln. Der Grund war ernst.

Denn es gab einen medizinischen Notfall an Bord. Ein Patient musste dringend notausgeschifft werden – in diesem Fall allerdings per Helikopter. Damit der auch sicher an Deck landen konnte, mussten die Außendecks für alle anderen gesperrt werden.

Notausschiffungen nur in dringenden Fällen

In besonders akuten Fällen müssen Patienten notausgeschifft werden. Meist findet das per Beiboot statt. Doch wenn es besonders schnell gehen muss und das Land nahe ist, kann auch schon mal ein Helikopter zum Einsatz kommen.

Nach der Notausschiffung konnte die AIDAcosma die Weiterfahrt in Richtung Fuerteventura wieder aufnehmen und um 9 Uhr pünktlich im Hafen von Puerto del Rosario Anker setzen.

Im April steht dann die nächste Kanaren-Kreuzfahrt für das Schiff an. Die Ziele sind neben Santa Cruz (Teneriffa) und Puerto del Rosario auch Las Palmas auf Gran Canaria, Funchal auf Madeira und Arrecife auf Lanzarote, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet.