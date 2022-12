Kreuzfahrt: Aida-Kunden müssen wegen dieser Regel zittern – „Hoffnung aufgegeben“

Viele Kreuzfahrt-Fans mussten in den letzten Jahren bittere Enttäuschungen hinnehmen. Immer wieder mussten Aida, Tui und Co. aufgrund der Pandemie Reisen verschieben oder komplett canceln. Nach den Lockdowns konnten die Reedereien dann endlich wieder ihr Geschäft aufnehmen – allerdings mit Einschränkungen.

So galt bis vor kurzem bei Aida, Tui und Co. noch eine Impfpflicht auf hoher See. Mittlerweile hat sich die pandemische Lage beruhigt. Und viele Reedereien fahren ihre Corona-Maßnahmen zurück. Bei Aida gibt es allerdings weiter eine Regel, die bei einigen Kreuzfahrt-Fans langsam für Unmut sorgt.

Kreuzfahrt: Aida-Kunden genervt

Seit dem 17. September können auch Nicht-Geimpfte wieder mit der Aida in See stechen. Bei Reisen mit einer Dauer bis zu 15 Tagen verlangt die Reederei keinen Impfnachweis mehr. Erst ab 16 Tagen Reiselänge müssen Erwachsene einen vollständigen Impfschutz von drei Impfungen nachweisen. Das gilt auch für die Ausnahme der Transatlantik-Reise „Von Barbados nach Teneriffa“ .

Die Impfpflicht ist also bei vielen Reisen weggefallen. Allerdings müssen Reisende ab drei Jahren dafür nun einen zertifizierten negativen Antigentest nachweisen. Diese Regelung halten einige Kreuzfahrt-Fans mittlerweile für überholt. In einer Aida-Facebook-Gruppe meckern einige über die Testpflicht. Schließlich würden die Maßnahmen auch an anderer Stelle massiv zurückgefahren. Einige merken an, dass es insbesondere auf dem Land mittlerweile schwierig sei, überhaupt noch ein Testcenter zu finden. Und das könne zu unangenehmen Situationen führen.

Kreuzfahrt-Fans fürchten Riesen-Enttäuschung

Einige Reisende verstehen nicht, wo das Problem liegt. Schließlich könne man sich in der Nähe des Hafens testen. Andere merken an, dass man in dem Szenario allerdings Gefahr läuft, sich bereits auf eine lange Reise gemacht zu haben. Die Anreise hätte man sich sparen können, wenn das Ergebnis positiv ist.

Auf Nachfrage unserer Redaktion hat sich Aida nicht dazu geäußert, ob und für wann ein Ende der Testpflicht in Aussicht steht. Ein Kreuzfahrt-Fan, der kurz vor Antritt seiner Reise steht, ist ernüchtert: „Ich hab die Hoffnung für Weihnachten jetzt aufgegeben.“