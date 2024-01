Kreuzfahrt: Albtraum! Familie macht Horror-Entdeckung kurz vor Aida-Check-In

Kreuzfahrten sind nicht nur bei deutschen Urlaubern weiterhin hoch im Kurs. Bei namhaften Reedereien wie „Aida“, „Tui Cruises“ oder „Mein Schiff“ buchen sich Touristen regelmäßig ein, um Reisen um die ganze Welt zu erleben und in kürzester Zeit zahlreiche Ziele zu sehen.

Viele hoffen vorm Reisestart darauf, dass alles reibungslos und stressfrei abläuft. So auch eine deutsche Urlauber-Familie. Mit der Anreise zum Kreuzfahrt-Dampfer sollte auch noch alles glatt gehen. Doch kaum am Aida-Check-In angekommen, ging das Bangen los, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt-Glück steht plötzlich auf der Kipppe

Aber erst mal zurück auf Anfang. Zunächst begab sich die vierköpfige Familie per Flieger ins warme Dubai. Dabei stand vor allem eines ganz oben auf dem Plan: An Deck eines Aida-Dampfers mal wieder ordentlich die Seele baumeln lassen. Vielen bereitet dabei im Vorfeld vor allem die Anreise per Bahn oder Flugzeug große Sorgen. Denn nicht selten lassen die Deutsche Bahn oder namhafte Flugunternehmen einen kurz vor knapp im Regen stehen.

So machte die Touristen-Familie wohl bereits drei Kreuze, als sie pünktlich und stressfrei am Hafen in Dubai ankam. Doch kurz vorm Boarding verpuffte die Urlaubs-Euphorie plötzlich. Denn wie „MOIN.DE“ berichtet, war der Reisepass des Sohns plötzlich spurlos verschwunden.

Problem ist keine Seltenheit

Dabei war der Junge zuvor noch am Flughafen mit seinem Pass ganz normal eingecheckt. Für die Familie war der verschwundene Reisepass nicht zu erklären. Aber schnell brach Panik aus, denn ohne Ausweis darf man bei Aida und Co. nun mal nicht an Bord gehen.

