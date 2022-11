Kreuzfahrt: Ehepaar sorgt mit irrer Aktion auf Luxus-Dampfer für Furore – „Unglaublich“

Eine Kreuzfahrt ist für viele Passagiere die Gelegenheit, einfach mal die Seele baumeln und sich auf hoher See ordentlich verwöhnen zu lassen. Dazu tragen vor allem die Mitarbeiter der Luxus-Dampfer bei, die ihren Gästen gerne jeden Wunsch von den Augen ablesen.

Immer wieder starten Reisende skurrile Aktionen, um sich bei der Crew zu bedanken. Doch was sich ein Ehepaar auf einer Kreuzfahrt mit der „Aida Bella“ einfallen ließ, schießt für viele Gäste den Vogel ab.

Kreuzfahrt: Verrückte Aktion begeistert Passagierin

Schokolade oder Geld sind für viele Kreuzfahrt-Gäste sowas von von gestern. Denn viele wollen die Crew-Mitglieder so richtig aus den Socken hauen. So hat ein „Mein Schiff“-Passagier etwa vor einiger Zeit einen Maskierten mit Sturmhaube sowie Hausschuhen aus Handtüchern und anderen Kabinen-Utensilien unter der Bettdecke gebastelt, um einen Mitarbeiter zu überraschen (Hier zum Artikel).

Doch eine neue Aktion hat jetzt die Gäste der „Aida Bella“ begeistert. Im Zentrum dieser „besonderen Geschichte“, wie es eine Passagierin in einer Facebook-Gruppe schreibt, steht ein Ehepaar. Das soll nämlich 500 selbst gestrickte Mützen an die Crew verteilt haben. Kein Scherz! „In allen Variationen sind und Farben sind diese zu sehen“, berichtet die begeisterte Urlauberin.

Und das soll gerade bei den Landgängen für einen amüsanten Anblick gesorgt haben: „Selbst an Land erkennt man von weiten, dass es sich um die Crew handelt aufgrund der Mützen.“ Dafür hat die strickende Passagierin sogar keine Kosten und Mühen gescheut.

Kreuzfahrt: Frau reist mit mehreren Koffern an

Denn um die Flut an Mützen an Bord zu bringen, musste die Urlauberin mit mehreren Koffern anreisen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sie für das Übergepäck bei der Anreise tief in die Tasche greifen musste. „Unglaubliche Frau“, resümiert die angetane Passagierin.

Noch mehr Nachrichten:

Zum Bedauern der anderen Aida-Fans, hat sie kein Foto von der Crew mit den kunterbunten Mützen gemacht. „Bilder zur Geschichte wären nicht schlecht“ oder „Gibt es Fotos“ ist unter den vielen Kommentaren unter dem Beitrag zu lesen. „Das ist genial, schön das es noch diese Menschen gibt“, „Was für eine liebe Idee! Und eine tolle Leistung, so viel zu stricken“ oder „Respekt! Und tolle Geste“ – so lautet das durchweg positive Fazit zur verrückten Aktion.

Selbst ein Crew-Mitglied meldet sich in den Kommentaren: „Da hätte ich auch gerne ein. Gehöre ab Januar auch zur Crew.“ Ob das Ehepaar dann erneut mit ihren selbstgestrickten Mützen im Gepäck an Bord sein wird, bleibt abzuwarten.