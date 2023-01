Kreuzfahrt: Schock-Entscheidung für Aida-Fans! „Es ist zum Heulen“

Großer Schreck bei vielen Kreuzfahrt-Passagieren. Aida verkündete eine traurige Nachricht. Jetzt heißt es: Abschied nehmen.

Für treue Aida-Kunden ist eine Kreuzfahrt nicht bloß irgendeine Reise – für viele ist sie DAS absolute Highlight des Jahres. Auf den einzelnen Schiffen der Reederei entstehen die unterschiedlichsten Erinnerungen.

Kreuzfahrt: Aida Aura geht in Rente

Und umso trauriger ist jetzt diese Mitteilung, die Aida für ihre Passagiere hatte: In einem Video auf seinem Youtube-Kanal sagt das Kreuzfahrt-Unternehmen: Goodbye! Das Schiff Aida Aura ist bald Geschichte, wie Yves-José Zietz in dem knapp vierminütigen Clip verkündete. „Ja, es ist Zeit, Abschied zu nehmen von unserer ‚Grande Dame‘. Ihr habt richtig gehört. Nach rund 20 Jahren heißt es dieses Jahr Abschied zu nehmen von Aida Aura.“

Über 800 Reisen absolvierte die Aida Aura in den zwei Jahrzehnten. Im September 2023 ist Schluss. Für immer. „Unsere ‚Kleine‘ hat mehr von der Welt gesehen als jedes andere Kussmundschiff – von Südafrika bis zum Nordkap, von Indien bis Rio de Janeiro, von Grönland bis zu den Seychellen“, heißt es in der Video-Beschreibung. In dieser Zeit durfte die Aida Aura mehr als 830.000 Gäste an Bord begrüßen.

Kreuzfahrt-Fans in großer Trauer

„Gemeinsam mit euch möchten wir die Abschiedstour von Aida Aura zu etwas ganz Besonderem machen. In der Farewell Saison warten einzigartige Routen vom südlichen Afrika bis zum Polarkreis auf euch“, heißt es weiterhin. Die fast einmonatige Reise von Kapstadt nach Hamburg startet am 6. März.

Mehr News:

Doch für viele Fans ist die Abschiedstour nur ein schwacher Trost. „Es ist echt zum Heulen. Die Aura ist so toll! Ich kann den neuen Mega-Schiffen einfach nichts abgewinnen“, schreibt beispielsweise ein trauriger Passagier in die Kommentarspalte unter dem Youtube-Video. „Mein erstes Schiff gewesen. Danke für die tollen Reisen“ und „Tschüss, du schönes Schiff. Hast mir die Welt gezeigt“, heißt es weiterhin. Klingt nach jeder Menge Trauer bei den Aida-Fans.