Kreuzfahrt-Passagierin berichtet von Schreckens-Momenten auf Aida-Schiff – „Wir werden untergehen“

Für Passagiere der Aida Aura verwandelte sich eine traumhaft schöne Kreuzfahrt vom einen auf den anderen Moment in einen waschechten Horrortrip. Wegen schwieriger Wetterbedingungen fand sich das Schiff plötzlich in rauer See wieder. Die aufgepeitschten Wellen schafften es bis an Deck, das Wasser drang sogar durch die geschlossenen Türen ins Schiffsinnere.

Von der Schreckensnacht auf See, die auch in der Berichterstattung zum Thema Kreuzfahrt kürzlich hohe Wellen schlug, berichtet nun noch einmal eine Passagierin. In einem Video, das RTL vorliegt, geht Urlauberin Madeleine Christmann sogar so weit zu sagen: „Gut, dass wir noch leben“.

Kreuzfahrt-Passagiere erleben Horror-Stunden – „Wir werden untergehen“, ist sich eine Passagierin sicher

Auf einer Kreuzfahrt der Aida Aura gen Südafrika war am vergangenen Wochenende zunächst alles in bester Ordnung. Im Golf von Biskaya, einer Bucht des Atlantischen Ozeans, die sich entlang der Nordküste Spaniens und der Westküste Frankreichs erstreckt, kam es zu einem Wetterumschwung. Mit bis zu sechs Meter hohen Wollen soll es das Kreuzfahrtschiff plötzlich zu tun bekommen haben. Laut RTL mussten mehrere Anlaufhäfen vom Reiseplan gestrichen werden.

Die Passagiere an Bord der Aida Aura wurden jedoch nicht nur ein bisschen durchgeschüttelt, sie bekamen es zwischenzeitlich richtig mit der Angst zu tun. Videos im Netz zeigen beispielsweise, wie sich Wasser den Weg ins Schiffsinnere bahnt. Madeleine Christmann hat ihre Erfahrungen gegenüber RTL nun noch einmal Revue passieren lassen. „Gut, dass wir noch leben!“, ist einer der ersten Sätze, die die Frau in dem Clip äußert. Dabei hatte der Tag laut der Reisenden doch so gut angefangen.

Kreuzfahrt beginnt als Traumreise – und verwandelt sich in Alptraum

„Wir haben einen super Tag gehabt in der Sonne – fast mit Sonnenbrand“, erzählt Christmann. Nach dem Abendessen habe sich das allerdings schlagartig geändert. Die Passagiere hätten sich nichts ahnend mit vollem Bauch in ihre Kabinen zurückgezogen – „aber das wurde dann auch ganz schnell wieder gestört, denn es fing an zu schaukeln“, verrät sie und ergänzt: „Aber ordentlich“.

Leute fielen von den Stühlen, die Teller seien vom Tisch gerutscht, manche hätten sich sogar an ihrem Essen verbrannt. Um dem eindringenden Wasser Einhalt zu gebieten, seien die Türen gesperrt worden. Man legte Handtücher davor. Laut Madeleine Christmann trat sogar Wasser durch die Aufzüge ein.

In dem RTL-Clip, der auch den Moment zeigt, als Wasser ins Schiff eintritt, hört man die Passagierin rufen: „Wir werden untergehen“. Eine andere stimmt der Befürchtung zu.

So weit kam es aber glücklicherweise nicht. Am Ende hatten alle Reisenden wieder festen Boden unter den Füßen. Ihre Horrornacht auf Kreuzfahrt werden sie so schnell aber sicher nicht vergessen.