Kreuzfahrt: Reederei führt krasse Neuerung ein – diese Kunden schauen in die Röhre

In der Kreuzfahrt-Welt tut sich was – und zwar ganz schön viel für Erwachsene! Immer mehr Reedereien bieten nun ausschließlich Reisen für Menschen ab 18 Jahren an.

Für viele klingt das nach purem Luxus und der perfekten Auszeit, doch für andere ist es ein echter Alptraum, denn dieses Angebot lässt viele Kunden leer ausgehen.

Psychologin spricht Klartext: DIESER Kreuzfahrt-Trend wird zunehmen

An Bord dieser Schiffe sind Kinder tabu, und für einige Reedereien liegt die Altersgrenze sogar noch deutlich höher. Der Trend zu „Adults Only“-Hotels und Reisen boomt, das ist klar. Psychologin Christina Miro, die sich mit Reisen und psychischer Gesundheit beschäftigt, erklärt in der „Welt“, warum das so ist: In einer immer hektischeren Welt sehnen sich immer mehr Menschen nach Ruhe und Erholung.

Die Expertin glaubt, dass dieser Trend weiter zunehmen wird, besonders weil sich immer mehr Paare gegen Kinder entscheiden. Auch „Mein Schiff“ hat den Trend erkannt und startet jetzt mit „Adults Only“-Reisen. So können auf der „Mein Schiff 6“ Erwachsene auf speziell konzipierten Themenreisen ab 2.229 Euro pro Person die Seele baumeln lassen.

Kreuzfahrt: „Adults Only“-Urlaub – Kinder müssen zu Hause bleiben

Die Reise umfasst nicht nur viel Entspannung auf dem Indischen Ozean, sondern auch exklusive Erlebnisse. So wird laut „schiffe-und-kreuzfahrten.de“ Star-Koch Tim Raue an Bord italienische Köstlichkeiten zaubern. Außerdem warten Wellness- und Sportangebote darauf, das Herz eines jeden Reisenden zu erfreuen.

Das klingt verlockend, doch nicht jeder hat etwas vom Kreuzfahrt-Glück. Eltern, die ihre Kinder nicht zu Hause bei der Familie lassen können oder einfach mit den Kleinen Urlaub machen wollen, schauen in die Röhre.

Natürlich wird der Trend auch kontrovers diskutiert. Für die einen bedeutet eine kinderfreie Auszeit pure Ruhe und Entspannung ohne Trubel und Lärm, für die anderen ist es ein Zeichen einer kinderfeindlichen Gesellschaft ohne Zukunft.

Eines ist jedoch klar: Egal, ob man sich für einen Erwachsenenurlaub oder einen Familienurlaub auf einem Schiff entscheidet – das Ziel bleibt dasselbe: Erholung und Freude stehen immer an erster Stelle!