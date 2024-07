Kleinanzeigen: Namen ändern – das müsst ihr beachten

Für Nutzer von Kleinanzeigen kann eine Namensänderung von Vorteil sein. Doch du solltest beachten, dass der Namenswechsel auf Kleinanzeigen nicht mehr wie gewohnt funktioniert. Was du zu beachten hast und wie du deinen Profilnamen auf Kleinanzeigen ändern kannst, erfährst du hier!

Kleinanzeigen: Namen ändern – darum ist dein Name wichtig

Auf Kleinanzeigen kann der Profilname, den Nutzer hinterlegen, einen erheblichen Einfluss haben auf den Erfolg einer Anzeige oder eines Kaufangebots. Es gibt zahlreiche Szenarien, in denen es sinnvoll sein kann, durch eine Namensänderung einen neuen Profilnamen zu hinterlegen, um eine Anzeige optimal zu präsentieren und potenzielle Käufer anzusprechen oder aber in Chatverläufen souveräner zu wirken.

Oft ist es aber auch einfach nur der Wunsch nach mehr Privatsphäre. Vielleicht hat der Nutzer zuvor seinen vollen Namen als Profilnamen hinterlegt, möchte nun jedoch lieber diese persönliche Information verbergen. Dies kann aus Gründen der Sicherheit oder des Datenschutzes wichtig sein und gibt dem Nutzer möglicherweise ein besseres Gefühl erstmal unter einem Alias im Profilnamen online auf Kleinanzeigen Dienstleistungen oder Produkte anzubieten. Erst recht, wenn man sich so manche Chatverläufe anschaut, in denen nicht jeder Nutzer unbedingt durch Professionalität glänzt.

Der Name auf Kleinanzeigen kann entscheidend sein für Erfolg oder Misserfolg. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Auf der anderen Seite kann es auch vorteilhaft sein, einen authentischen Profilnamen auf Kleinanzeigen zu verwenden, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu fördern. Wenn Nutzer bisher ein Pseudonym oder Spitznamen benutzt haben, könnte es für eine Namensänderung an der Zeit sein. Wer weiß, wie viele Jahre das Profil und der zugehörige Profilname auf Kleinanzeigen schon hinterlegt ist – man hat sich ja schon so manche Scherze erlaubt, als man noch „jung und naiv“ war.

Kleinanzeigen: Neuer Name – neues Glück

Ein Namenswechsel auf einen realen Profilnamen kann auf Kleinanzeigen dazu beitragen, Nutzer seriöser und verlässlicher erscheinen zu lassen. Man kennt es doch von sich selbst: Als Nutzer neigt man gerne dazu, Angebote von Personen mit authentischen Identitäten und Profilnamen eher zu vertrauen, was sich auch positiv auf Chatverläufe und letztlich den Erfolg von Verkaufsaktivitäten auswirken kann.

Die Wahl des richtigen Profilnamens auf Kleinanzeigen ist also nicht nur ein kosmetisches Detail, sondern kann einen erheblichen Einfluss auf Erfolgschancen haben. Es ist ein bewährter Verkaufstipp, der helfen kann, mehr Geld über Kleinanzeigen zu verdienen und gleichzeitig das Vertrauen potenzieller Kunden oder Verkäufer zu gewinnen. Also nimm dir ruhig die Zeit, deinen Profilnamen auf Kleinanzeigen zu überdenken und notfalls den Namen zu ändern. Stelle sicher, dass dein Profilname die gewünschte Botschaft vermittelt und dein Angebot oder Auftreten optimal präsentiert.

Wer aber heute auf Kleinanzeigen seinen Namen ändern möchte, der sollte aufpassen! Denn der Namenswechsel funktioniert nicht mehr so, wie sie möglicherweise manche Nutzer noch in Erinnerung haben. Seit einiger Zeit wurde die Art und Weise, wie Namensänderungen auf Kleinanzeigen gehandhabt werden, verändert. Zum Zeitpunkt der Recherche war diese Funktionsweise noch nicht auf den Hilfeseiten aktualisiert.

Früher musstest du bei der Erstellung von Kleinanzeigen noch jedes Mal deinen Namen selbst eintragen. Dadurch hattest du aber auch die Freiheit, deinen Namen individuell zu ändern und unterschiedliche Informationen in den verschiedenen Anzeigen zu hinterlegen. Diese Freiheit gibt es so jetzt nicht mehr! Aber auch aus gutem Grund.

Um dem Nutzer das wiederholte Eintippen von Namen und Informationen zu ersparen, merkte sich Kleinanzeigen die Eingaben aus dem letzten Chatverlauf immerhin für die nächste Anfrage. Aber nicht nur das! Der Name aus den Chatverläufen, wurde auch automatisch als neuer Profilname übernommen. Es ist liegt nahe, dass dies sicher zu erheblichen Irritationen geführt hat.

Bis dahin sprach Kleinanzeigen auf den eigenen Hilfeseiten die Empfehlung aus, in Anzeigen und Nachrichten stets denselben Profilnamen zu verwenden, „um Verwirrungen auszuschließen“, so der Wortlaut. Auf Nachfrage von DerWesten heißt es von Kleinanzeigen, Nutzer hätten sich eine entsprechende Überarbeitung der Funktion in der Vergangenheit immer wieder gewünscht. Daraufhin hätte Kleinanzeigen die Funktionsweise der Namensänderung angepasst.

Wer auf Kleinanzeigen seinen Namen ändern möchte, muss aufpassen: Die Funktion wurde überarbeitet. Foto: Anna Jank

Jetzt sollen Kleinanzeigen-Nutzer ihren Profilnamen, egal ob im Browser oder in der App, zentral über die Einstellungen ändern können. Eine Namensänderung gilt dann sowohl für das Profil als auch für alle neuen Anzeigen, die erstellt werden. Das soll neben Verwirrung auch Zeit und Aufwand sparen. Aber Achtung!

Kleinanzeigen: Das musst du beim Namenswechsel beachten

In deinen bestehenden Anzeigen bleibt der Name unverändert! Heißt, dass trotz deines Namenswechsels nur der Profilname angezeigt wird, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anzeige hinterlegt war. Es ist nicht möglich, den Namen nachträglich in bestehenden Anzeigen zu ändern, betonte Kleinanzeigen gegenüber unserer Redaktion.

Wenn du jedoch unbedingt deinen aktuellen Profilnamen auch in deinen bestehenden Anzeigen hinterlegt haben möchtest, musst du wohl in den sauren Apfel beißen! Denn Pläne, die alte Funktionsweise des Namenswechsels wiederherzustellen, gäbe es laut dem Unternehmen nicht. Dir bleibt gegebenenfalls dann also keine andere Wahl, als nach deiner Namensänderung die Anzeigen erneut aufzugeben.

So änderst du bei Kleinanzeigen deinen Profilnamen

Dafür öffnest du auf Kleinanzeigen deinen Profilbereich „Meins“, klickst auf das Zahnrad und Profilinformationen und voilà: dort kannst du deinen Profilnamen ändern und für kommende Anzeigen hinterlegen.

