Kleinanzeigen: Angebot beenden – DIESEN Fehler musst du unbedingt vermeiden

Egal, ob du deine gebrauchte Couch oder dein altes Smartphone zu Geld machen willst – Kleinanzeigen ist dafür einfach eine fantastische Möglichkeit! Aber was passiert eigentlich nach dem Geschäft? Wie läuft es ab, wenn du ein Angebot auf Kleinanzeigen beenden möchtest? Geht das auch vorzeitig, ohne die Ware verkauft zu haben? Wir zeigen dir, wie du dein Kleinanzeigen-Angebot problemlos beenden kannst.

DAS musst du machen, wenn du dein Angebot bei Kleinanzeigen beenden möchtest

Wenn deine Kleinanzeige immer noch aktiv ist, obwohl die Ware bereits verkauft und die Transaktion längst erfolgreich abgeschlossen ist, musst du möglicherweise selbst noch einmal aktiv werden. Dann musst du dein Angebot auf Kleinanzeigen manuell beenden. Das geht sogar auch dann, wenn du dein Angebot auf Kleinanzeigen vorzeitig beenden möchtest. Aber Achtung! Nicht immer ist das der richtige Schritt! Wir zeigen, was du zu beachten hast, wenn du auf Kleinanzeigen ein Angebot beenden willst.

Als Verkäufer auf Kleinanzeigen wirst du zwangsläufig an den Punkt kommen, an dem du dein Angebot beenden möchtest. Sei es, weil ein Kaufvertrag geschlossen wurde, die Transaktion erfolgreich war und die Ware nicht mehr zu haben ist oder du aus anderen Gründen dein Angebot vorzeitig beenden möchtest, ohne dass ein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Möglicherweise ist dein Artikel kaputtgegangen, oder kein Höchstgebot kann dich überzeugen, dein Wunschpreis wird nicht erreicht oder du willst dich aus anderen Gründen schlicht nicht mehr von der Ware trennen.

+++ Kleinanzeigen: Fake-Käufer, Verkäufer oder Anfragen? So kannst du sie erkennen +++

Ob mit oder ohne Kaufvertrag – in dem Moment, indem du dein Angebot vom Markt nehmen möchtest, ist es genauso wichtig, wie nach erfolgreicher Transaktion, dein Angebot auf Kleinanzeigen ordnungsgemäß zu beenden. Kleinanzeigen sieht jedenfalls in allen Fällen vor, dass du deine Kleinanzeige entsprechend aktualisierst und empfiehlt im Zweifelsfall, das Angebot durch Löschen zu beenden. Das ist nicht nur fair gegenüber potenziellen Interessenten, sondern schützt auch dein Benutzerkonto vor möglichen negativen Bewertungen.

Kleinanzeigen: Angebot beenden – vermeide DIESEN Fehler

Wenn du dich nämlich dafür entscheidest, auf Kleinanzeigen dein Angebot zu beenden, ist es oft ratsam, Interessenten, die bereits mit dir in Kontakt standen, über die Beendigung zu informieren – insbesondere dann, wenn du die Kleinanzeige komplett entfernst. Denn wenn du deine Annonce einfach mir nichts, dir nichts löschst, ohne Nachvollziehbarkeit für deine Interessenten, kann das mal eben schnell zu Frust führen. Speziell dann, wenn sie deinen Mindestpreis überboten haben oder sie bis dahin vielleicht sogar den zu den Höchstbietenden gehörten und den Kaufvertrag schon in trockenen Tüchern sahen. Das kann zu negativen Bewertungen führen, die sich dann auch noch langfristig auf deine Glaubwürdigkeit als Verkäufer auswirken können.

Bewertungen sind auf Kleinanzeigen wichtig! Die will man nicht riskieren, auch dann nicht, wenn man ein Angebot beenden will. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Indem du die Interessenten transparent über die Beendigung deines Angebots aufklärst, kannst du potenzielle Missverständnisse vorbeugen. Außerdem ist es immer eine gute Idee, bereits verkaufte Artikel aus deinen Anzeigen zu entfernen, sobald die Transaktion erfolgreich war, um unnötige Anfragen zu vermeiden. Das spart Zeit und Mühe auf beiden Seiten. Aber eines solltest du unbedingt beachten!

Beendest du dein Angebot, indem du dein Inserat auf Kleinanzeigen löschst, kannst du deine Anzeige nicht mehr wiederherstellen. Du müsstest die Kleinanzeige stattdessen komplett neu erstellen, wenn du dich doch noch dafür entscheidest, deinen Artikel zu verkaufen und vielleicht deinen Wunschpreis gleich als Festpreis oder wenigstens Mindestpreis anzugeben. Überlege dir also sorgfältig, vor der Beendigung deines Angebots, ob du es löscht oder eine andere Möglichkeit in Betracht kommt.

Kleinanzeigen: Angebot beenden – nach Verkauf

Hat ein Interessent als Höchstbieter zum Beispiel deinen Wunschpreis erreicht und du möchtest an ihn verkaufen, dann ist das Timing wichtig! Hast du dem Interessenten nach seinem Höchstgebot deine Willenserklärung zum Verkauf geschickt, wartest aber noch auf eine Bestätigung, dann könnte es vielleicht ein bisschen voreilig sein, deine Kleinanzeige direkt zu löschen und dein Angebot damit zu beenden. Ein Kaufvertrag sei laut Kleinanzeigen an dem Punkt zwar geschlossen, an dem beide Seiten eine Willenserklärung zur Transaktion abgegeben haben.

Möglicherweise taucht der Interessent unter, bevor die Transaktion abgeschlossen werden konnte und du müsstest den Kauf abbrechen (Wie das geht, erfährst du hier >>). Dann wäre es aber natürlich gut, du hättest das Angebot nicht gleich beendet und gelöscht, sodass du in den Anfragen zu deinem Artikel unter den anderen Interessenten einen Höchstbieter ausmachen kannst, mit dem du möglicherweise mehr Glück hast bei der Transaktion.

Kleinanzeigen: Angebot reservieren statt beenden

Hat der Interessent sein Höchstgebot und du deine eine Willenserklärung zum Verkauf abgegeben, die Transaktion steht aber noch aus, dann empfiehlt Kleinanzeigen zunächst einen anderen Schritt!

Auf Kleinanzeigen kannst du als Verkäufer einen Artikel auch reservieren anstatt die Anzeige zu löschen. (Symbolbild) Foto: imago/fossiphoto

Wenn du deinen Artikel praktisch schon verkauft hast und keine weiteren Anfragen erhalten möchtest, ist diese Funktion besonders praktisch: Du kannst dein Angebot auf Kleinanzeigen vorübergehend deaktivieren. So kannst du deinen Artikel für den Höchstbieter erstmal reservieren, bevor du das Inserat unwiederbringlich löschst. Das Angebot ist für andere Nutzer nicht mehr auffindbar und in Chats und Merklisten als deaktiviert vermerkt. So wissen deine anderen Interessenten auch Bescheid. Die Option zum Deaktivieren beziehungsweise Reservieren findest du unter „Meins“ und „meine Anzeigen“ auf deiner Profilseite.

Kleinanzeigen: Angebot beenden – mögliche Kosten

Diese Funktion eignet sich auch dann, wenn du beispielsweise in den Urlaub fährst, nicht erreichbar bist und du dein Angebot nur mal eben pausieren möchtest. Wenn du deine reservierte Anzeige wieder für alle Nutzer sichtbar machen möchtest, kannst du dies ganz einfach über die Option „Aktivieren“ tun.

Doch eines solltest du beachten: Die Laufzeit deiner Anzeige ändert sich durch das Deaktivieren nicht! Und das heißt auch, dass kostenpflichtige Optionen, die du eventuell gebucht hast, ebenfalls weiterlaufen und nicht pausiert werden. Auch beim vorzeitigen Beenden einer Anzeige würdest du auf diesen Kosten sitzen bleiben.

Kleinanzeigen: Angebot vorzeitig beenden

Grundsätzlich ist es aber möglich, ein Angebot auf Kleinanzeigen vorzeitig zu beenden. Also eine Beendigung ohne, dass ein Kaufvertrag geschlossen wurde oder eine Transaktion erfolgte. Es kann ja immer mal vorkommen, dass die Ware in der Zwischenzeit kaputtgeht oder du auch einfach keinen Bedarf mehr hast, den Artikel oder die Dienstleistung anzubieten. Vielleicht bist du aber auch mit den bisherigen Angeboten unzufrieden und du willst nur deine Angaben im Inserat ändern. Wenn du zum Beispiel deinen Mindestpreis anpassen oder gleich einen Festpreis vorgeben möchtest. Gute Nachrichten: auch dann brauchst du dein Angebot nicht gleich beenden! Du kannst deine Kleinanzeige nämlich auch nach Veröffentlichung bearbeiten.

Kleinanzeige: Angebot bearbeiten anstatt beenden

Logge dich dafür bei Kleinanzeigen ein und unter dem Menüpunkt „Meins“ beziehungsweise „Meine Anzeigen“ kannst du deine Inserate einsehen. Laut Kleinanzeigen findest du unter jeder Anzeige die verschiedenen Optionen über den Stift oder die drei Punkte – je nachdem ob du mit Android oder iOS unterwegs bist oder ganz klassisch am Computer. Klickst du auf „Bearbeiten“ kannst du so gut wie alles nachträglich nochmal anpassen, von Titel über die Beschreibung bis zu dem gewünschten Mindestpreis. Bist du fertig, kannst du die „Anzeige speichern“ und die Änderungen würde übernommen. Einen Haken gibt es aber – und der ist besonders bitter.

+++ Kleinanzeigen: Namen ändern – das müsst ihr beachten +++

Denn wenn du für deine Anzeige extra mit kostenpflichtigen Optionen geboostet hast, dann hast du möglicherweise Pech gehabt! Auf den Hilfeseiten von Kleinanzeigen gibt es einen speziellen Hinweis dazu: „Solltest du kostenpflichtige Optionen für diese Anzeige gebucht haben, kann es bei der Bearbeitung von Ort und Kategorie Einschränkungen geben.“ Dann bleibt dir wohl oder übel nur übrig, dein Angebot zu beenden und neu zu inserieren.

Kleinanzeige: Angebot beenden – so geht’s

Wenn du dich entschieden hast, dein Angebot auf Kleinanzeigen zu beenden – egal ob vorzeitig oder nach erfolgreichem Verkauf – dann ist das Vorgehen eigentlich ganz einfach. Nach dem Einloggen auf Kleinanzeigen findest du unter dem Menüpunkt „Meins“ eine Übersicht deiner Anzeigen. Unter den Optionen der entsprechenden Anzeige findest du schließlich die Aktion „Löschen“ und mit nur einem Klick ist es getan! Dein Angebot wird von Kleinanzeigen entfernt.

Du hast auf einen Artikel geboten, den du nicht mehr haben willst? So kannst du ein Angebot bei Kleinanzeigen zurückziehen..