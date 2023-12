Kaufland-Kunden blicken in Kühlregal und fallen vom Glauben ab – „Was ist falsch mit mir?“

Bockwurst, Kartoffelsalat, Entenbraten oder Raclette – an Weihnachten gibt es ganz verschiedene Festmähler, die ordentlich Aufwand mit sich bringen. Das kann am besinnlichen Fest ganz schön viel Stress verursachen. Doch Kaufland hat nun für alldiejenigen, die es einfach und schnell halten wollen, etwas ganz Spezielles im Angebot.

Denn Dr. Oetker hat einmal mehr eine Pizza herausgebracht, über die diskutiert wird. Nach der Schokoladen-, der Fischstäbchen- und der Brezelpizza gibt es nun die Würstel E Patatine-Pizza unter anderem bei Kaufland im Angebot. Die Kunden wissen nicht ganz, was sie davon halten sollen.

Kaufland: Neue Pizza im Kühlregal

„Bockwurst und Kartoffelsalat haben einen kulinarischen Endgegner fürs Fest“ schreibt Dr. Oetker über die Würstel E Patatine auf „X“ (ehemals Twitter). Pünktlich zu Weihnachten hat das Traditionsunternehmen eine neue Pizza-Variante auf den Markt gebracht. Brühwurstscheiben in Kombination mit Kartoffelchips und frittierten Zwiebeln – das ist der neueste Schrei im Kühlregal.

Einmal mehr sorgt Dr. Oetker damit für große Diskussionen unter den Kunden. Viele können nicht fassen, dass es diese Pizza tatsächlich gibt. „So viele Schmerzmittel kann ich gar nicht schlucken“, „Ihr legt auch alles auf die Pizza“, oder „Das sieht echt nicht lecker aus“, heißt es in den sozialen Netzwerken.

Die Pizza gibt es schon seit einigen Wochen, doch nun macht die Neuerung erst richtig die Runde. „Eine ungewöhnliche Kombination, aber gewohnt lecker – so wie man es von unserer Ristorante kennt. Das ist die Pizza Würstel e Patatine!“, betonte Marken-Manager Max Steuernagel bei der Vorstellung der Pizza im September.

„Direkt in den Supermarkt“

Neben vielen kritischen Stimmen feiern aber auch viele Kunden die neue Pizza. „Ich habe da halt echt unironisch Bock drauf. Was ist falsch mit mir?“, schrieb ein „X“-User unter dem Dr. Oetker-Post. „Geil, da muss ich direkt in den nächsten Supermarkt“, schrieb eine andere Userin.

Dr. Oetker beeindruckt also einmal mehr mit viel Kreativität und macht im Netz auf diese spezielle Variante aufmerksam. Viele Kunden dürften mit Blick auf das Weihnachtsfest wohl dennoch bei der geplanten Ente oder dem Raclette bleiben. Einige werden jedoch zu Kaufland oder Co. rennen, um in diesem Jahr etwas anderes am Weihnachtstisch präsentieren zu können.