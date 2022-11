Kaufland: Preise für Milch explodieren! Deshalb kriegen Kunden jetzt DAS vorgesetzt

Der Gang in die Supermärkte wie Kaufland wird für viele Kunden immer schlimmer. Spätestens beim Blick auf die Preisschilder ist die gute Laune dann vollends dahin. Dank der Inflation gibt es kaum noch Produkte, deren Preise in letzter Zeit nicht erhöht wurden.

Doch es sind nicht nur die Kunden, die die aktuellen Entwicklungen an die Grenzen bringt. Auch Hersteller haben mit großen Problemen zu kämpfen. Um den Preis nicht weiter zu erhöhen und auch Produzenten deswegen nicht zu belasten, gibt es bei Kaufland eine besondere Aktion.

Preise für Milch gehen durch die Decke

Milch gehört zu den Lebensmitteln, deren Preise in letzter Zeit deutlich erhöht wurden. So wurden etwas mehr als 50 Prozent draufgeschlagen und es wird erwartet, dass die Milch auch in Zukunft nochmal teurer wird. Die Supermarktkette Kaufland hat auf diese Entwicklung reagiert und zusammen mit Schwarzwaldmilch eine Sonderaktion gestartet. Diese soll „Solidarität demonstrieren“. Kunden und Erzeuger sollen beide von ihr profitieren.

Wegen der Aktion wird die Schwarzwaldmilch mit einem ungewöhnlichen Design in den Regalen des Supermarkts auftauchen. Den sonst für Milch üblichen Drehverschluss suchen Kunden vergeblich, berichtet die „Lebensmittel Zeitung“.

Neues Design für geringeren Preis

An den Milchpackungen wird es „Knick-&-ab-Laschen“ geben. So werden 0,08 Cent pro Packung eingespart. Außerdem ist die Verpackung der Milchkartons naturfarben und nicht beschriftet. So soll Kaufland die Milch weiter etwas günstiger anbieten können, ohne, dass Abstriche bei der Qualität oder dem Auszahlungspreis für die Erzeuger gemacht werden müssen.

Ob Kaufland zusätzlich etwas zu der Aktion beiträgt, ist unklar. Die „Lebensmittel Zeitung“ spekuliert, dass der Beitrag der Verzicht auf einen Teil des Gewinns ist. Sowohl die Vollmilch als auch die fettarme Variante mit der Aufschrift „Deine Milch“ wurden laut der Zeitung in der vergangenen Woche für 1,19 Euro angeboten.