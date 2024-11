Kaufland lockt mit Weihnachtsangebot – doch davon haben Kunden noch nie was gehört

Schoko-Nikoläuse, Spekulatius, Lebkuchen oder Adventskalender – die weihnachtlichen Leckereien sind längst in den Supermärkten und Discountern eingezogen.

Aber nicht nur das, auch die vielen anderen weihnachtlichen Angebote sind bei vielen Kunden sehr beliebt. Doch viele von ihnen haben von diesem Kaufland-Angebot noch nichts gehört – dabei ist es nicht nur praktisch, sondern auch nachhaltig.

Kaufland: Discounter wirbt mit Geschenkpapier-Alternative

Und hat die weihnachtliche Zeit erst einmal begonnen, beginnt für viele Menschen auch die Phase, in der man sich Gedanken über die Geschenke für seine Lieben macht. Hat man sich dann etwas einfallen lassen und alles gekauft, muss es nur noch verpackt werden. Schließlich freuen sich die meisten, wenn sie überrascht werden und etwas Schönes in die Hand gedrückt bekommen.

Doch so schön das Ganze auch aussieht, so viel Müll verursacht es: Rund 8.000 Tonnen (!) Geschenkpapier werden pro Jahr in Deutschland verbraucht. Doch eine Pressemitteilung von Kaufland verkündet nun, dass der Discounter eine tolle Alternative anbietet.

Dabei handelt es sich um Geschenkpapier aus Silphie-Fasern. „Mit den Silphie-Fasern wird für das Geschenkpapier ein schnell nachwachsender Rohstoff genutzt, der die Papierherstellung ressourcenschonender macht und noch dazu eine trendige Packpapier-Optik mit sich bringt“, erklärte so Doreen Schwotzer, Einkauf Non Food Saison bei Kaufland.

Super Alternative: Pflanze schont Umwelt

Das Tolle an der Pflanze ist neben der umweltfreundlichen Fasergewinnung auch ihr landwirtschaftlicher Anbau. Denn die mehrjährige, robuste Pflanze wird unter anderem in Deutschland, vor allem am und um den Bodensee, angebaut. Dadurch werden Transportwege und der damit verbundene CO2-Ausstoß reduziert.

So werden bei Kaufland vier verschiedene Motive des umweltfreundlichen Geschenkpapiers im Set angeboten. Ein Kit enthält neben zwei Rollen Geschenkpapier auch Baumwollbänder und Papierrosetten. Was das Ganze kostet? Nur 3,99 Euro.