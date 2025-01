Kaufland-Kunde macht ungewöhnlichen Fund im Regal – „Würde sogar Aufpreis zahlen“

Auch wenn viele Kunden oft in ihre Stamm-Supermärkte gehen und dementsprechend wissen, was sie erwartet, kann es dennoch passieren, dass man positiv überrascht wird.

So ging es auch einem Mann bei Kaufland, der bei seinem Einkauf in der sogenannten „Resteecke“ gestöbert hat. Das Produkt seiner Begierde war dementsprechend reduziert, was den Kaufland-Kunden noch einmal besonders glücklich machte.

Kaufland-Kunde findet besonderen Käse bei Restbeständen

Auf X (früher Twitter) teilt der Kaufland-Kunde seinen ungewöhnlichen Fund, der bei ihm für viel Begeisterung sorgte. „Bei Kaufland lag in der Resteecke ein sehr (!) guter französischer Weichkäse, der wegen Mindesthaltbarkeitsdatum 26.12. um die Hälfte reduziert war“, berichtet der Mann am 23. Dezember, also drei Tage vor Ablaufdatum des Käses.

Für den Kunden handelt es sich bei dem Lebensmittel um ein außergewöhnliches Schnäppchen, da einige Weichkäsesorten ja gerade nach langer Reifung oder auch Fälligkeit des Mindesthaltbarkeitsdatums erst besonders aromatisch werden. „Was die nicht wissen: Für einen unter so guten Bedingungen gereiften Franzosen würde ich sogar einen Aufpreis zahlen! Soeben angeschnitten. Perfekt!“, freut sich der X-Nutzer deshalb. Für ihn steht fest: In der Resteecke gucke er „jetzt öfter“.

Kaufland: Viele Kunden stimmen zu

In den Kommentaren unter dem X-Beitrag teilen viele den Käsegeschmack des Kunden – und die Begeisterung für die Resteecke. „Ich liebe diese Resteecken! Kaufe da auch gern mal was zum ausprobieren. Vegane Produkte, die ich noch nicht kenne oder so. Voll praktisch“, schreibt jemand.

„Mein Ablagetipp: Abgelaufenen Käse kaufen. Je höher der Rabatt, desto mehr Geschmack“, bestätigt ein anderer Kommentator. „Same bei Rewe, ein toll gereifter Blauschimmel-Käse für zwei Euro, sonst bezahlt man diesen Reifegrad extra“, teilt ein weiterer seine Käse-Erfahrungen im Supermarkt.