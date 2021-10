Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitzt im baden-würrtembergischen Neckarsulm. Die Kaufland Stiftung und Co. KG gehört genau wie der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Kaufland beschäftigt insgesamt 132.000 Mitarbeiter.

Kaufland, Rewe und Co.: Rückruf von gleich mehreren Getränken! Flaschen könnten explodieren

Rückruf bei Kaufland, Rewe und Co.! Betroffen sind drei Getränke der Marke Schwollen GmbH.

Bei den Flaschen ist besondere Vorsicht geboten, denn sie könnte dir um die Ohren fliegen. Um welche Getränke, die bei Kaufland, Rewe und Co. verkauft werden, es sich dabei handelt, erfährst du hier.

Kaufland, Rewe und Co.: Vorsicht! Diese Getränkeflaschen könnten platzen

Getränke bei Kaufland, Rewe und Co. zurückgerufen! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Steinach

Eine Qualitätssicherung der Getränke hat zum Ergebnis, dass der Inhalt einzelner Flaschen gärt. Das sollte jedoch nicht so sein, da z.B. die Apfelschorle mit Kohlensäure versetzt ist. Das kann dazu führen, dass der Druck in der Flasche zu hoch wird und diese unvermittelt platzt. Dabei könnten sich die Kunden eventuell verletzen.

Allerdings ist das nicht der einzige Effekt. Durch die Gärung bildet sich auch Alkohol in den Getränken. Vor allem Apfelschore ist bei Kindern besonders beliebt. Die sollten unter keinen Umständen Alkohol trinken. Nicht nur einzelne Apfelschorlenflaschen sind betroffen, auch zwei Iso-Drinks.

Das sind die zurückgerufenen Produkte:

Berg Quellen Apfelschorle, Mehrweg Glasflasche 0,7 l, MHD 23.06.22

Berg Quellen Iso Sport Pink Grape, Mehrweg Glasflasche 0,7 l, MHD 18.06.22

Berg Quellen Iso Sport Grape Zitrone, Mehrweg Glasflasche 0,7 l, MHD 18.06.22

Kaufland, Rewe und Co.: Rückruf von Getränken! Das solltest du jetzt tun

Die Getränke werden vor allem in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, NRW und Hessen vertrieben. Ob auch deine Apfelschorle betroffen ist, erkennst du – abgesehen von dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum – an dem Bodensatz in der Flasche.

Solltest du eine betroffenen Getränkeflasche zu Hause haben, dann gieße sie vorsichtig aus. Die entleerte Flasche kannst du dann in dem Markt, in dem du sie erstanden hast, zurückgeben und dann bekommst du auch dein Geld wieder. (mbo)