Kaufland-Kunden blicken in Kühltheke – und sind perplex! „Was zur Hölle“

Egal ob ein kurzer Abstecher oder ein größerer Familieneinkauf: Bei Kaufland ist wohl für jeden Kunden etwas dabei. Schließlich verfügt der Supermarkt über ein Sortiment von über 30.000 Produkten, wie Kaufland selbst anpreist.

Und die Auswahl wächst stetig an – immer wieder findet man etwas Neues in den Regalen von Kaufland. Doch was manche Kunden nun in der Tiefkühlabteilung entdecken, lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren.

Kaufland präsentiert neues Tiefkühlgericht

Nach dem Feierabend noch schnell zu Kaufland und eine Tiefkühlpizza kaufen: Dieses Szenario kennen viele Menschen in Deutschland. Dabei hat man als Verbraucher die Qual der Wahl. Mittlerweile gibt es nicht nur zahlreiche Hersteller, sondern auch alle möglichen Sorten an Pizzen. Jetzt kommt noch eine dazu, wie Kaufland auf Instagram verkündet.

„Brezel und Pizza gehen nicht zusammen? Dann pass jetzt auf! Die BRIZZA Brezel-Pizza beweist das Gegenteil. Belegt mit Camembert und Champignons oder Weißwurst mit süßem Senf ergibt die Pizza eine echte Geschmacksexplosion“, heißt es in dem Beitrag. Während manchen Kunden das Wasser im Mund zusammenläuft, sind andere nicht so begeistert.

Kaufland-Kunden sind sich uneinig

Ein Blick in die Kommentare zeigt, dass die Meinungen zu den Brezel-Pizzen weit auseinander gehen. Einerseits feiern einige Menschen die außergewöhnlichen Kreationen. „Habe ich gestern geholt und probiert. Mit Schmand echt lecker“, kommentiert eine Nutzerin beispielsweise. Ein anderer schreibt: „Beste Pizza überhaupt. Lange darauf gehofft, dass ihr sie auch bald ins Sortiment bekommt.“

Andererseits sehen viele Kunden die Brezel-Pizza eher kritisch und können dem Ganzen nicht sonderlich viel abgewinnen. „Ich komme aus Bayern. Was zur Hölle hat eine Weißwurst auf der Pizza verloren? Das gibt es doch nicht“, kommentiert ein erzürnter Instagram-Nutzer. Ein andere kündigt an: „Ich bleibe beim Originalen, entweder Pizza vom Italienischen Gastro oder Brezel von einer Bäckerei.“