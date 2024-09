Kaufland, Penny und Co.: Fiese Masche! Bei diesem Produkt sollten Kunden genau hinsehen

Für Kunden von Kaufland, Penny und Co. ist es ein leidiges Thema: Mogelpackungen. Immer wieder decken Verbraucherschützer versteckte Preiserhöhungen auf, die durch kleinere Füllmengen durchgesetzt werden. Um größere Füllmengen vorzutäuschen, lassen sich die Hersteller einiges einfallen. Von viel Luft in der Verpackung bis hin zu einem anderen Design gibt es viele Möglichkeiten.

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat jetzt eine neue Mogelpackung aufgedeckt, die ausgerechnet einen beliebten Puddinghersteller betrifft.

Kaufland, Penny und Co.: Verbraucherschützer kritisieren beliebten Hersteller

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat kürzlich Produkte eines beliebten Herstellers genauer unter die Lupe genommen und festgestellt, dass sich an der Füllmenge etwas geändert hat. Konkret geht es um den Schokoladenpudding „Dany“ der Marke Danone. Der Schokoladenpudding mit Sahnehäubchen wird in Viererpackungen in einer roten Verpackung angeboten. Mit der Einführung eines neuen Verpackungsdesigns wurde auch die Packungsgröße geändert.

Statt viermal 115 g gibt es jetzt nur noch dreimal 115 g. Aus einer Viererpackung wurde also eine Zweierpackung. Kundinnen und Kunden von Kaufland, Penny und Co. müssen nun für 230 Gramm insgesamt 1,39 Euro bezahlen, während der alte Preis für 460 Gramm bei 2,29 Euro lag. Das entspricht einer Preiserhöhung von insgesamt 21 Prozent! In einer Stellungnahme der Danone Deutschland GmbH auf Anfrage der Verbraucherzentrale Hamburg äußerte sich der Puddinghersteller.

„Gestiegenen Produktionskosten“

„Die Entscheidung für das neue Format ist Teil einer umfassenden Neuplatzierung von Dany und basiert auf einer repräsentativen Konsumentenstudie (2023), die belegte, dass 90 Prozent der Verbraucher*innen einen Zweier-Pack bevorzugen. Die Füllmenge der Becher hat sich nicht geändert“, erklärte Danone daraufhin. Außerdem erklärten sie die Preisanpassungen mit den „in letzten Jahren gestiegenen Produktionskosten und die hochwertigere Rezeptur mit erhöhtem Sahneanteil.“

Verbraucherschützer kritisieren jedoch, dass das neue Sahnehäubchen hauptsächlich aus 11 Prozent Sahne statt wie bisher aus 68 Prozent Sahne besteht und auch das Puddingvolumen reduziert wurde.