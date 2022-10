Kaufland, Penny und Co: Beliebter Bier-Produzent geht drastischen Schritt – DAS wird Kunden gar nicht gefallen

Bei Kaufland, Penny und anderen Supermärkten darf eine beliebte Biermarke eigentlich nicht fehlen. Doch Kunden werden sich demnächst auf eine bittere Änderung gefasst machen müssen.

Denn die Großbrauerei Krombacher hat angekündigt, die Preise zu erhöhen. Kunden von Kaufland, Penny und Co. müssen dann noch tiefer in die Tasche greifen für ein Bier. Doch das ist nicht das einzige Getränk, das teurer werden soll.

Kaufland, Penny und Co: Krombacher kündigt Preiserhöhung an

Ein schönes Feierabendbier nach einem anstrengenden Tag ist für viele ein Genuss. Allerdings wird dieser immer teurer. Auch Fans der Biermarke Krombacher müssen bald mehr Geld zahlen. Nach dem größten Bierhersteller in Deutschland, der Radeberger Gruppe, plant auch die Großbrauerei Krombacher eine Preiserhöhung – allerdings erst im kommenden Jahr.

„Wir haben unseren Kunden eine Erhöhung angekündigt zum 1. März 2023 über alle Produkte hinweg“, sagte ein Sprecher der Krombacher Brauerei am Dienstag (18. Oktober). Erst im April hatte Krombacher die Preise erhöht. Dass das Bier bald nun schon wieder teurer wird, liege an den unerwartet heftigen Kostenexplosionen bei Energie und Rohstoffen, so der Sprecher.

Nicht nur Bier wird teurer

In welcher Höhe die Preise steigen sollen, nannte der Sprecher nicht. Auch unklar ist, in welchem Umfang Kaufland, Penny oder die anderen Handelsriesen die Preiserhöhung akzeptieren und an die Kunden weitergeben. Was solch ein Streit bedeuten kann, zeigte sich zuletzt am Beispiel von Coca-Cola und Edeka. Kunden müssen deshalb seit September 2022 auf das beliebte Soft-Getränk in den Edeka-Filialen komplett verzichten (hier mehr dazu).

Im Fall von Krombacher gibt es noch eine weitere Hiobsbotschaft. Denn nicht nur das Bier soll teurer werden, sondern auch Vitamalz und die alkoholfreien Getränke der Marke Schweppes. Na dann Prost Mahlzeit! (cg mit dpa)