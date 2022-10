Lidl, Kaufland, Netto: Gefährliche Nachricht für Kunden in Umlauf – es könnte richtig teuer werden

Kunden von Lidl, Kaufland und Netto sollten aufpassen! Aktuell geht eine gefährliche Nachricht um.

Genauer gesagt handelt es sich dabei um Phishing-Fallen. Wer also eine Mail von Lidl, Kaufland oder Netto bekommt, sollte den Anweisungen darin nicht einfach blind gehorchen, sondern stets wachsam bleiben.

Lidl, Kaufland, Netto: Gefährliche Nachricht in Umlauf

Immer wieder entdecken Kunden zahlreiche Phishing-Mails in ihrem Postfach. Die Absender: vermeintliche Unternehmen wie Lidl, Kaufland oder Netto. Doch die haben rein gar nichts damit zu tun.

Angeblich müssen Kunden nur noch ihren Gewinn bestätigen und können dann losshoppen. Doch das ist nicht so. Auch wenn die Aufmachung suggeriert, dass Lidl, Kaufland oder Netto dahinter stecken, dem ist nicht so. Kriminelle wollen an deine persönlichen Daten, um sie dann an Werbetreibende verkaufen zu können. Also Vorsicht!

Mehr Discounter-News: Jetzt wird es sogar bei diesem Lebensmittel eng! „Hört der Spaß auf“

In einer Facebook-Gruppe warnen aktuell wieder Kunden andere Gruppenmitglieder davor. „Wieder einmal ein paar Spam’s. Ich hoffe, ich habe weiter geholfen“, schreibt eine Frau und postet Screenshots von den Phising-Mails.

Lidl, Kaufland, Netto: Aufpassen vor diesen Mails

Doch wie erkennst du solch eine Spam-Nachricht? Gar nicht so leicht, denn die Betrüger haben es raus, den Absender, Text und Betreff immer wieder zu ändern, um in der Variation zu verwirren. Doch die Seite „Verbraucherschutz.com“ hat schon ein paar gängige Absender herausgefunden:

LIDL

Dank! -Lidl

lidl-pren-silvercrest-lidl-cadeau@silv21.club

Allein diese Absender sollten dich schon nachdenklich stimmen. Oftmals stehen im Betreff dann auch Informationen wie, dass man die Gutscheine, Geschenkkartenangebote oder Handys einfordern soll. Oft schreiben die Betrüger auch direkt alles in Versalien: „HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH SIE SIND UNSER GEWINNER.“

Dieses Thema könnte dich auch interessieren: Lidl: Riesen-Überraschung! Ausgerechnet HIER rennen Kunden dem Discounter die Bude ein

Sei auf jeden fall auf der Hut. Ob diese Lockangebote auch per Kettenbrief oder Whatsapp verschickt werden, ist derzeit nicht bekannt, aber gut möglich. Wenn dir auch etwas auffällt und du betroffen bist, dann lösche die Mail sofort. Oder schick sie gerne an kontakt@verbraucherschutz.com weiter, um andere Menschen zu warnen.