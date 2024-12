Kaufland-Kunde macht Foto – und enthüllt dabei irren Einkaufswagen-Trick

Na, auf diese simple Idee muss man erstmal kommen! Kaufland gehört zu den beliebtesten Supermärkten Deutschlands, lockt täglich Tausende Kunden in die Filialen. Logisch, dass da ein moderner Einkaufswagen zum Standard-Repertoire gehören muss. Doch ein Foto sorgt für rege Diskussionen auf dem Social-Media-Netzwerk Reddit.

Denn darauf ist der Einkaufswagen eines zugegeben cleveren Kunden zu sehen, der einen kleinen Trick beim Shoppen nutzt. Und für Verwunderung sorgt! Auch Kaufland reagiert, hat eine Erklärung für alle anderen Kunden parat. Aber der Reihe nach…

Kaufland-Kunde enthüllt Einkaufswagen-Trick

Auf dem Foto ist zunächst die Griffseite eines Kaufland-Einkaufswagens zu sehen. So weit, so normal. Doch an der Vorrichtung hängt noch ein Pfandbon eines Kunden. Auch das sieht so weit völlig standardmäßig aus. Das Besondere aber: Der Zettel bleibt auch ohne Einwirkung des Kunden am Einkaufswagen hängen, flattert nicht weg, wenn man die Gänge des Supermarkts durchläuft.

Dabei ist die Vorrichtung zum „Aufhängen“ von Zetteln relativ simpel, kann auch schnell übersehen werden. Und doch ist sie verdammt nützlich, denn neben Pfandbons, die man sonst mühselig aus der Tasche oder dem Portemonnaie herauskramen muss, kann man auch einfach einen Einkaufszettel befestigen. Die Folge: Man verliert nie den Überblick über die Dinge, die gekauft werden müssen.

Sprecherin erklärt Funktion

Doch ist das so von Kaufland auch wirklich beabsichtigt? Oder hat der Kunde einfach aus der Not eine Tugend gemacht und die Befestigung „zweckentfremdet“? Gegenüber dieser Redaktion erklärt eine Sprecherin: „Diese Vorrichtung an unseren Einkaufswagen ist tatsächlich dafür vorgesehen, dass unsere Kunden dort ihren Einkaufszettel einklemmen.“

Jetzt herrscht also definitive Gewissheit – und erleichtert so das nächste Einkaufen bei Kaufland…