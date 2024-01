Kaufland-Mitarbeiter erhalten besonderes Geschenk – Kunden drehen frei! „Geil“

Neue Socken gefällig? Eine Kaufland-Mitarbeiterin teilt im Netz das ein oder andere Giveaway, das ihm sein Arbeitgeber zugeschickt hat. Auch Kunden der Supermarktkette werden auf den Beitrag aufmerksam und kommentieren.

Wer regelmäßig bei Kaufland einkauft, der sieht auf den Gängen Mitarbeiter Regale einräumen, Preise aktualisieren und den Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen – doch über lockeren Smalltalk gehen die Gespräche zwischen hektischen Kunden und beschäftigten Mitarbeitenden selten hinaus. Umso spannender, wenn eine Kaufland-Mitarbeiterin im Netz offenbart, wie es hinter den Kulissen aussieht und den Kunden einen kleinen Einblick in das Arbeitsleben gewährt.

Kaufland-Mitarbeiterin erregt Aufmerksamkeit im Netz

„Richtig starke Leistung“, „Rot steht euch richtig gut“ und „Richtig schöner Tag“ – mit diesen Worten richtet sich Kaufland per Aufklebe-Sticker an seine fleißigen Mitarbeitenden und versucht, die harte Arbeit wertzuschätzen. Doch das war längst nicht alles. Die Mitarbeiterin ist so überrascht von dem Inhalt der Geschenke-Tüte, dass sie prompt ein Foto davon auf X, ehemals Twitter, mit der Bildüberschrift postet. Dazu schreibt sie: „Kaufland wirklich anderes Level als Arbeitgeber.“

Ein besonderer Hingucker auf dem Bild-Post: Weiße Sportsocken mit roten Applikationen und dem aufgedruckten Spruch „Hier bin ich richtig“. Ob die Mitarbeitenden die auch tatsächlich anziehen? Unter den Socken wird zudem ein Prospekt mit der Aufschrift „Exklusive Infos und tolle Überraschungen entdecken“ sichtbar. Vor Geschenken konnte sich diese Mitarbeiterin zumindest kaum retten und das lassen Kunden auf X nicht unkommentiert.

„Das ist geil“, heißt es von einem Kaufland-Kunden unter dem Beitrag. „Bin mega happy, dorthin gewechselt zu haben“, heißt es von einer anderen Seite. „Bin kurz davor, mich dort auch zu bewerben“, freut sich ein anderer über die offene Unternehmenskultur. Wenn das mal kein erfolgreicher Recruiting-Post war – auch, wenn es so wahrscheinlich nie geplant war.