Kaufland, Rewe und Co.: Rückkehr der Maskenpflicht? Politiker mit klarer Ansage – „Wenn Zahlen steigen“

Bei Kaufland, Rewe und Co. waren sie während der Corona-Zeit absolute Pflicht, ein Einkauf ohne sie war absolut unvorstellbar: Die Rede ist vom Mund-Nasen-Schutz. Die Maske sollte die Menschen vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen. Aktuell ist Corona wieder auf dem Vormarsch – kommt damit etwa auch die Maskenpflicht zurück?

Aktuell gibt es keine Corona-Schutzregeln in Deutschland, aber: Die Zahlen der Neuinfektionen steigen gerade rapide! Viele Menschen haben Angst davor, sich mit dem Virus zu infizieren. Besonders in Supermärkten beziehungswiese Discountern, wie zum Beispiel Kaufland und Rewe, ist die Gefahr einer Infektion hoch.

+++Kaufland-Kunden auf 180 – schuld ist ausgerechnet dieses Produkt+++

Kaufland, Rewe und Co.: DAS empfiehlt ein Gesundheitsexperte

Viele sind froh, dass es die Maskenpflicht in Deutschland nicht mehr gilt. Einige andere wünschen sie sich zurück. Viele Gesundheitsexperten empfehlen zu der kalten Jahreszeit, in engen Räumen, das Tragen einer Maske.

Kommt die Maskenpflicht also etwa wieder zurück in die Geschäfte? Ein Gesundheitsexperte der Grünen, Janosch Dahmen, spricht sich dafür aus „in manchen Situationen im Herbst wieder Masken zu tragen“. Er betont gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Um sich vor akuten Atemwegserkrankungen zu schützen, kann es auch in diesem Herbst sinnvoll sein, in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und anderen Teilen des Gesundheitswesens eine Schutzmaske zu tragen.“

Bei Kaufland gibt es noch Hygienestationen

Und auch Hajo Zeeb, Epidemiologe aus Bremen, äußerte sich bereits im September 2023 dazu. „In Krankenhäusern und Pflegeheimen erwarte ich im Laufe der kommenden Monate vielfach auch wieder eine Maskenpflicht, wenn die Fallzahlen weiter ansteigen und damit auch die Fehlzeiten zunehmen.“

Mehr Themen und News:

Gegenüber dem Online-Portal „infranken“ äußerte sich Kaufland zu der Thematik. Der Supermarkt verweist darauf, dass man sich bereits während der Pandemie „an die Verordnungen der Bundesländer, den regional gültigen Allgemeinverfügungen sowie der Corona-Arbeitsschutzverordnung gehalten“ hatte. Kunden sollen selbst entscheiden, ob sie beim Einkauf in den Filialen eine Maske tragen möchten, oder lieber nicht. Hygienestationen mit Desinfektionsmitteln solle es auch weiterhin geben.