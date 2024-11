Kaufland-Chef verrät endlich, was Kunden bislang nicht erahnen konnten

Gerade noch hat man sich im Supermarkt nach leckeren Bratwürsten umgesehen und sich am See die Sonne auf die Nase scheinen lassen – schon liegen die Weihnachtsleckereien neben dem Grillangebot. Na ja, zumindest haben viele Menschen diesen Eindruck.

Und gefühlt verschiebt sich dieser Zeitpunkt jedes Jahr ein wenig nach vorne. Doch stimmt das wirklich – oder täuscht die Wahrnehmung? Ein Kaufland-Chef hat jetzt Klartext geredet – die Wahrheit dürfte überraschen.

Kaufland: Supermarkt-Chef spricht offen über Unternehmensstrategie

Für viele ist es ein Ärgernis, für viele aber auch eine ganzjährige Vorfreude: Weihnachten. Und natürlich wollen auch Kaufland, Edeka, Aldi & Co. ihre Waren an die Fans bringen. Dabei hat mancher das Gefühl, dass diese Waren immer früher ins Handelssortiment aufgenommen werden. Doch stehen die rot-grünen Leckereien wirklich immer zeitiger in den Regalen?

Markus Geiger, Einkaufsleiter Süßwaren bei Kaufland, liefert die Antwort auf drängende Fragen rund um das Saisongeschäft. So sprach er innerhalb einer Pressemitteilung des Unternehmens Klartext. Darin erklärt er, dass „viele Kunden schon das Jahr über auf Weihnachten freuen“ und sich mit weihnachtlichem Süßwarenangebot „frühzeitig in weihnachtliche Festtagsstimmung“ versetzen wollen.

So kommen die allerersten Produkte mit dem meteorologischen Herbstanfang in die Regale. „Mit dem Verkauf von Weihnachtsgebäck wie Lebkuchen und Spekulatius, aber auch Marzipan, starten wir wie alle in der Branche im Spätsommer“, so der Unternehmer.

„Nicht vor Ende August“: Verkauf von Lebkuchen und Co.

Daher stimme es auch nicht, dass die Märkte immer früher mit dem Warenverkauf starten. Geiger zufolge wäre ein Verkauf im Juli selbst für „sehr weihnachtsbegeisterte Kunden“ zu früh. Im Fall von Kaufland hieße das, dass „die ersten Lebkuchen erst Ende August oder Anfang September“ angeboten werden.

Und auch um die Frischegarantie müsse man sich keine Sorgen machen, so Markus Geiger bezüglich Kaufland, schließlich würden die Filialen „kurz vor Weihnachten laufend mit Lebkuchen und Co. beliefert“ werden.