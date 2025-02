Kaufland verkündet es selbst – jetzt macht die Nachricht die Runde

Aller guten Dinge sind drei – das denkt sich zumindest Kaufland bei diesem Vorhaben: Am Donnerstag (20. Februar) eröffnete der Supermarkt seine dritte Filiale in Karlsruhe.

Die neue Kaufland-Filiale befindet sich in der Ortenbergerstraße 8 in Karlsruhe-Bulach. Rund 70 Menschen haben dort einen neuen Arbeitsplatz gefunden, wie Kaufland in einer Mitteilung selbst bekanntgab.

Kaufland verkauft über 30.000 Artikel

„Wir sind sehr stolz darauf, nun einen dritten Standort in Karlsruhe eröffnen zu können und somit auch im Ortsteil Karlsruhe-Bulach für unsere Kunden da zu sein. Wir freuen uns darauf, sie hier begrüßen zu dürfen,“ sagt Hausleiter Dmitriy Burmistrov.

Auf insgesamt 3.700 Quadratmetern werden über 30.000 Artikel verkauft. „Nachhaltigkeit spielt nicht nur bei der Filial-, sondern auch bei der Sortimentsgestaltung eine zentrale Rolle. Deshalb liegt ein besonderes Augenmerk auf der Stärkung der Regionalität. Rund 2.300 Produkte aus Baden-Württemberg stehen den Kunden zur Auswahl“, heißt es weiterhin in der Mitteilung.

Kaufland: Einkauf mit K-Scan möglich

Besonders beliebt seien die Frischetheken, wie Kaufland schreibt. Dort gibt es unter anderem Wurst, Käse oder Antipasti zu kaufen. Auch Selbstbedienungskassen (SB-Kassen) sind vorhanden. Damit können Kunden ihre Einkäufe selbst scannen und bezahlen. Nach dem Bezahlvorgang öffnet sich die Ausgangsschranke durch das Scannen des Barcodes auf dem Kassenbon automatisch. Für Fragen steht ein Kaufland-Mitarbeiter bereit.

Außerdem ist der Einkauf mit dem K-Scan möglich. Ein mobiler Handscanner ermöglicht es, Artikel direkt beim Einlegen in den Einkaufswagen zu scannen. Dadurch entfällt das erneute Ein- und Ausräumen an der Kasse und spart einiges an Zeit. Das funktioniert so:

Nach der Registrierung mit der Kaufland Card können Kunden am Eingang einen Handscanner entnehmen und in die Halterung ihres Einkaufswagens stecken. Am Ende des Einkaufs wird der gescannte Warenkorb per QR-Code an die SB-Kasse übermittelt, wo nur noch die Bezahlung erfolgt.

Kostenlose Parkplätze

Die Kaufland-Filiale in Karlsruhe-Bulach ist künftig von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Vor der Filiale stehen kostenlose Parkplätze sowie zwei Elektroladesäulen zur Verfügung.