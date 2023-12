Kaufland-Kunde schaut beim Käse genauer hin – und versteht bei diesem Anblick die Welt nicht mehr

„Was ist das denn für ein Käse?“ Diese Frage hat sich wohl ein Kaufland-Kunde beim Blick in seine gekaufte Käse-Verpackung gestellt. Eine Scheibe enthielt ein mysteriöses Zeichen.

Er wollte doch nur eine Scheibe Käse für sein Toast – doch dann machte dieser Kaufland-Kunde eine irre Entdeckung. Er verstand plötzlich die Welt nicht mehr. Eine klar erkennbare „3“ war auf einer der gelben Scheiben geprägt! Das ließ den Käse-Fan stutzig werden – so stutzig, dass er seinen Fund auf der Online-Plattform „Reddit“ teilte.

Kaufland-Kunde bekommt witzige Antworten auf seine Frage

„Was bedeutet die 3 auf meinem Käse?“, will der Mann wissen – und seine Frage findet Gehör. Zahlreiche „Reddit“-User melden sich und meinen die Antwort zu kennen – wenn auch oft mit einem Augenzwinkern gemeint.

„Bitte lass es Käsepackungen mit nummerierten Scheiben geben“, schreibt eine Person. „Und auf den paar letzten steht dann auch noch ‚bald neuen Käse kaufen‘“, schlägt eine andere Person schließlich vor.

Steckt DAS dahinter?

Doch es gibt noch zahlreiche weitere Ideen, was es mit der kuriosen 3 auf sich haben könnte. „Prägefehler, könnte viel wert sein“ und „Das ist die Dicke der Scheibe. Diese Scheibe ist 3-Käse-hoch“, witzeln einige weitere User.

Doch es gibt auch einige ernste Vorschläge: „War unten auf der Packung eine 3 eingeprägt, die sich dann einfach auf die letzte Scheibe durchgedrückt hat?“

Gegessen wurde der Käse trotzdem

Bei dem Käse handelt es sich übrigens um Gouda. „Nur die letzte Scheibe hatte die 3, der Rest wurde nicht nummeriert“, betont der Käse-Besitzer.

Im Gespräch mit der „tz“ gab er außerdem zu: „Die Zahl war auf der Rückseite der Verpackung eingraviert, was einen Abdruck auf dem Käse hinterlassen hatte. Ich will allerdings immer noch wissen, was diese Zahl wirklich bedeutet.“

Wirklich gelöst werden konnte das Rätsel nicht. Gegessen hat der Mann die Käsescheibe aber trotzdem.