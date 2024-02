Kaufland wagt großen Schritt – Kunden werden staunen

Kaufland-Kunden werden in diesen Tagen große Augen machen. Der Supermarkt hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht – und sich dafür gleich fünffache Promi-Unterstützung ins Boot geholt!

Mit prominenter Unterstützung von Schauspieler Jan Josef Liefers, Comedian Olaf Schubert, „Let’s-Dance“-Star Motsi Mabuse, Moderatorin Enie van de Meiklokjes und Model Verona Pooth führt Kaufland seinen neuen Claim „Hier bin ich richtig“ ein. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.

+++Kaufland & Lidl greifen durch – Kunden bemerken es an der Kasse+++

Kaufland startete neue Kampagne im Februar

Kaufland gibt an, mit dem neuen Claim in den nächsten Jahren noch stärker die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden in den Mittelpunkt rücken zu wollen. Die Kampagne startete offiziell am Donnerstag, 1. Februar.

„Auswahl, Frische, Qualität zu niedrigen Preisen und viele Services sowie attraktive Möglichkeiten zum Sparen – das alles können Kunden erwarten, wenn sie eine Kaufland-Filiale betreten. Mit unserem Claim bündeln wir genau diese Stärken in das leichte und eindeutige Versprechen, dass Kaufland ein Ort ist, an dem Kunden merken, hier bin ich richtig. Mit dieser klaren Positionierung wollen wir der Marke Kaufland über die nächsten Jahre noch mehr Emotionalität und Sichtbarkeit geben“, sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland.

30.000 Artikel für den täglichen Bedarf

Und Kunden werden staunen: In der Einführungskampagne sind gleich fünf berühmte Persönlichkeiten vertreten. Verona Pooth schaut sich mit ihren beiden Söhnen in der Obst- und Gemüseabteilung um. Motsi Mabuse nimmt die Preise unter die Lupe. Mehr als 7.000 Marken- und Eigenmarkenprodukte sind bei Kaufland „discountbillig“, so lautet das Versprechen des Unternehmens.

Mehr News:

Enie van de Meiklokjes begibt sich in die Kaufland Bäckerei, wo laut Unternehmensangaben täglich bis zu 40 verschiedene Sorten Brot und Baguette, 30 verschiedene Brötchen und bis zu 35 Süß- und Snackartikel gebacken werden. Schauspieler Jan Josef Liefers und Komiker Olaf Schubert tauchen in das Kaufland-Sortiment mit durchschnittlich 30.000 Artikeln für den täglichen Bedarf ein. Na, da hat Kaufland aber einen großen Schritt mit jeder Menge prominenter Unterstützung gewagt!