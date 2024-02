Kaufland-Kunde spricht Warnung aus – wer diesen Fehler macht, verliert Geld!

Diese Warnung betrifft nicht nur Kaufland-Kunden, sondern auch Kunden aller anderen Supermärkte und Discounter. Wenn du einen bestimmten Fehler begehst, bringst du dich um dein eigenes Geld.

Wenn es um bares Geld geht, verstehen viele keinen Spaß. Verständlich, immerhin muss in Zeiten der Inflation und horrender Lebensmittel-Preise jeder Cent zweimal umgedreht werden. Doch mit einer kleinen Unaufmerksamkeit könntest du dein Geld wortwörtlich in die Mülltonne schmeißen! Ein Kaufland-Kunde warnt jetzt ausdrücklich.

Kaufland-Kunde postet wichtigen Hinweis

Viele haben es vielleicht noch nicht mitbekommen, aber seit dem 1. Januar 2024 wurden die Pfandregeln geändert. Oder besser gesagt: ausgeweitet. Pfand gilt nicht mehr nur für Dosen oder Einwegflaschen wie zum Beispiel Softdrinks und Wasser. Pfand gibt es jetzt auch auf Milchgetränke in Plastikflaschen (wir berichteten).

Wie „tz“ berichtet, wollte ein Kaufland-Kunde darauf jetzt noch einmal verstärkt hinweisen. Er postete seinen Kassenbon bei Facebook. Dazu der Hinweis: „Aufpassen“. Wer seine Milch-Plastikflaschen wegschmeißt, verliert bares Geld!

Ein Blick auf den Kassenbon lohnt sich eigentlich immer

Der Kunde hatte drei Müllermilch-Flaschen gekauft. Je 25 Cent zahlte er extra für Pfand – macht zusammen 75 Cent! „Wir waren heute bei Kaufland. Auf dem Kassenbon ist mir das (Kreise) aufgefallen. Pfand für Müllermilch-Plastikflaschen.“

Ein wichtiger Hinweis, für den viele Kunden dankbar sein dürften. Immerhin muss man sich an diese Umstellung erst noch gewöhnen. „Seit 1. Januar Pflicht“ und „Ist neu seit dem 1. Januar“, heißt es in der Kommentarspalte. „Weiß ich ja. Aber weil es noch neu ist, muss man sich erstmal dran gewöhnen“, erklärt sich der Kaufland-Kunde. Ein Blick auf den Kassenbon kann also nie verkehrt sein, wie dieser Fall zeigt.