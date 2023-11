Kaufland-Kunden wegen Filial-Schließungen sauer – jetzt reagiert das Unternehmen

Bittere Pille für treue Kaufland-Kunden! Bei dem großen Einzelhändler finden Kunden in der Regel alles, was das Käufer-Herz begehrt. Doch lange währt das Glück nicht mehr: Schon nächstes Jahr sollen zahlreiche Kaufland-Filialen in ganz Deutschland dichtgemacht werden. Alleine in NRW schließen vier Standorte (wir berichteten).

Für Kunden sowie einige Mitarbeiter dürfte die Nachricht ein Schock sein. Jetzt hat das Unternehmen reagiert.

Kaufland: Schauen Kunden bald in die Röhre?

Müssen zahlreiche Kaufland-Kunden bald auf ihren Stamm-Supermarkt verzichten? Der Konzern plant für die kommenden Jahre große Änderungen.

Von rund 770 Filialen sollen mit Dortmund-Menegede, dem Ruhrpark Bochum, Siegen und dem Palais West Recklinghausen vier Standorte bis März 2025 geschlossen werden. Auch in Greiz in Thüringen soll bis Juni 2024 ein Standort schließen.

Während Kaufland erst vor drei Jahren 92 Filialen der insolventen Real-Kette übernommen hatte, erscheinen die Schließungen für viele Kunden unverständlich und ärgerlich. Das Unternehmen, das zur Schwarz-Gruppe gehört, erklärt nun den drastischen Schritt.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Kaufland öffnet schon bald neue Filialen

Gegenüber RTL äußert sich ein Kaufland-Sprecher wie folgt: „Grundsätzlich sind wir immer an attraktiven Standorten interessiert und bestrebt, unser Filialnetz weiter auszubauen.“ Zwischen den Filial-Schließungen bestehe demnach kein Zusammenhang.

Stattdessen habe Kaufland in den letzten Monaten neue Geschäfte eröffnet, unter anderem in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) und München. Noch in diesem Jahr werden außerdem Filialen in Frankfurt und Waiblingen (ebenfalls in Baden-Württemberg) eröffnet, für das kommende Jahr ist eine Eröffnung in Tuttlingen geplant.

Mehr Themen:

„Wir bewerten jeden Standort individuell im Hinblick auf seine langfristigen Entwicklungspotentiale sowie unter Beachtung mietvertraglicher Rahmenbedingungen“, erklärt der Kaufland-Sprecher weiter. In NRW habe man mit über 140 Standorten ein dichtes Filialnetz, wodurch es für die Mitarbeiter der betroffenen Filialschließungen Hoffnung gibt. „Kaufland hat damit die Möglichkeit, mit den Mitarbeitern über verschiedenste, individuell passende Lösungen für eine Weiterbeschäftigung zu sprechen.“