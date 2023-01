Kaufland, Edeka, Rewe: Öffnungszeiten der Supermärkte an Silvester – hier alle Infos

Das Jahr 2022 ist fast vorbei. Doch noch steht mit Silvester ein wichtiges Fest auf dem Programm. Wer dafür nicht die eigenen vier Wende verlässt, lädt oft Freunde und Bekannte ein oder macht sich mit seinem Partner oder auch alleine einen schönen Abend. Aber manchmal fällt einem plötzlich auf, das man etwas wichtiges bei seinem letzten Einkauf bei Kaufland, Edeka und Rewe vergessen hat.

Nun ist guter Rat teuer, denn die Supermärkte haben an Silvester nicht ihre Regulären Öffnungszeiten. Bis wann kann man also bei Rewe, Kaufland und Edeka am 31. Dezember einkaufen?

Öffnungszeiten von Rewe, Kaufland und Edeka an Silvester

Edeka lässt sich dahingehend nicht genau in die Karten schauen. „Unsere selbstständigen Kaufleute entscheiden eigenständig über ihre Märkte und auch ihre Öffnungszeiten. Daher können wir Ihre Frage leider nicht pauschal beantworten“, heißt es dazu. Kunden müssen also genau die Augen offen halten und gucken, was bei ihrer Filiale an Silvester gilt.

Bei Rewe sieht es da schon etwas anders aus. Die Rewe-Standorte werden von 7.00 bis 18.00 Uhr geöffnet haben. Auch hier können aber einige Standorte andere Öffnungszeiten haben. „Insofern ist es für Kunden grundsätzlich geboten, die jeweiligen Aushänge zu den betreffenden Öffnungszeiten an den Tagen zu beachten.“

Weitere News:

Kaufland lässt auch noch offen, bis wann genau die Filialen offen haben. „An Silvester variieren die Öffnungszeiten unserer Märkte. Wir informieren unsere Kunden darüber auf unserer Website und in den Märkten“, heißt es von Kaufland.

Generell sollten Spätentschlossene also unbedingt über Aushänge in den Filialen oder im Netz gucken, von wann bis wann die Filiale vor Ort geöffnet hat – sonst kann es zu einer unangenehmen Überraschung kommen und du stehst an Silvester mit leeren Händen da. Am 1. Januar 2023 bleiben die Filialen der Supermärkte dann geschlossen.