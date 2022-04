Kaufland, Edeka und Co: Preise steigen – DIESE Tipps solltest du unbedingt kennen

Die Preise bei Kaufland, Edeka und Co. steigen – erst am Montag (4. April) gab es in Supermärkten und Discounter eine erneute Preissteigerung.

Ein Ende ist für Kunden von Kaufland, Edeka und Co. nicht in Sicht. Doch mit einigen Tipps kann jeder beim Einkauf bares Geld sparen.

Kaufland, Edeka und Co: Etliche Produkte werden teurer

Rapsöl, Butter, Mehl oder Senf – die Liste der Produkte, deren Preise zuletzt stiegen, ist lang. Höhere Preise auf dem Rohstoffmarkt machen sich in den deutschen Supermärkten und Discountern bemerkbar.

Fakten über Kaufland:

Gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

Das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

Die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

Ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Aldi Süd und Nord kündigten an, dass die Preise am Montag, den 4. März, in den Märkten steigen. Ein Einkauf werde demnach für Kunden deutlich teurer. Bereits vor zwei Wochen erhöhte der Discounter die Preise für etwa 160 Artikel, eine Woche später verteuerten sich 20 weitere Artikel, so „Focus Online“. Darunter beispielsweise Chips, Wurst, Konserven, Schokolade, Aufstriche und Käse. Wettbewerber wie Kaufland, Edeka und Co. zogen nach.

Kaufland, Edeka und Co.: Diese Tipps solltest du kennen

Damit Kunden an der Kasse keine böse Überraschung erleben, gibt es einige Tipps, die dabei helfen, beim Einkauf Geld zu sparen.

Kaufland, Edeka und Co.: Diese Tipps helfen dabei, beim Einkauf Geld zu sparen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jürgen Held / DER WESTEN

Es gilt: Sonderangebote gibt es weiterhin. In den Prospekten der Märkte können sich Kunden vorab darüber informieren, bei welchen Produkten es sich lohnt, zuzuschlagen. Auch in den Apps von Kaufland, Edeka und Co. werden Kunden über Angebote informiert.

In einigen Prospekten gibt es zusätzlich Gutscheine und Rabattcodes, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums eingelöst werden können.

Wer No-Name-Produkte anstelle von Markenprodukten kauft, kriegt in vielen Märkten ein ähnliches Produkt zum selben Preis. Zu guter letzt ein simpler aber bewährter Tipp: Um zu sparen, sollte nicht hungrig eingekauft werden. (jdo)