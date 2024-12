Kaufland springt auf Dubai-Zug auf – Schokolade-Fans fällen klares Urteil: „Schlimm, oder“

Sie ist mittlerweile in aller Munde: Dubai Schokolade mit einer Füllung aus Pistazien-Creme und Engelshaar. Während Lindt und Lidl wegen des Trend-Produkts gerade juristischer Ärger ins Haus steht (>>> hier die Details), springt Kaufland jetzt sogar doppelt auf den Zug auf.

Denn noch vor Weihnachten will der Supermarkt-Riese gleich zwei Sorten Dubai-Schokolade ins Sortiment aufnehmen. Warum zwei? Weil beide etwas Spezielles auszeichnet. Die Kunden schauen jedenfalls genau hin.

Kaufland holt zwei Varianten Dubai-Schokolade ins Sortiment

Zum einen kündigt Kaufland an, dass man noch vor Weihnachten eine günstige Dubai-Schokolade in den Filialen anbieten will. Von welchem Hersteller und zu welchem konkreten Preis, lässt das Unternehmen offen. Lindt zum Beispiel verkaufte seine 100-Gramm-Tafeln bisher für 14,99 Euro, kündigt aber für Mitte Dezember eine deutliche Preissenkung an. Da dürfte Kaufland wohl bemüht sein, den Schoko-Giganten noch zu unterbieten.

Zum anderen plant Kaufland aber auch eine exklusive Dubai-Kampagne zusammen mit Koch-Influencerin Kiki Aweimer, die auf Social Media als „Kikis Kitchen“ unterwegs ist (715.000 Follower auf YouTube, 580.000 auf Instagram). Deren „Knafeh Chocolate Pistachio“ soll ab Dienstag, 18. Dezember, in den Regalen zu finden sein. Auch hier verrät Kaufland den Preis noch nicht. Wer die Dubai-Schokolade online bei Kikis Kitchen bestellt, zahlt 14,99 Euro. Allerdings: Die Wartezeit ist lang, die nächste „Fuhre“ soll erst am 5. Februar 2025 verschickt werden.

Fans von „Kikis Kitchen“ müssen nicht mehr lange warten

Da dürfte es vielen Kiki-Fans sehr entgegenkommen, dass das Produkt jetzt auch bei Kaufland erhältlich ist. Auf der Instagram-Seite fällen sie ein eindeutiges Urteil über die „Knafeh Chocolate Pistachio“. Da schreibt zum Beispiel eine Nutzerin: „Meeeegaaaaaa lecker, Suchtgefahr.“ Und eine andere antwortet direkt: „Schlimm, oder? Kann auch nicht genug davon kriegen.“

Kikis Dubai-Schokolade zeichnet sich nach Angaben von Kaufland durch hochwertige Zutaten wie Edel-Vollmilchschokolade und Pistaziencreme mit einem hohen Pistazienanteil von 35 Prozent aus. Kiki Aweimer sei eine der ersten Anbieterinnen von Dubai-Schokolade in Deutschland gewesen.