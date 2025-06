Kaufland: Kunden entdecken es in den Regalen – und trauen ihren Augen kaum

Du gehst regelmäßig bei Kaufland einkaufen? Dann könntest du neben den zahlreichen Lebensmitteln jetzt auf Kult-Produkte in den Regalen stoßen. Genau die sind einem Kunden in der Filiale ins Auge gestochen.

Er teilte seinen Fund kurzerhand in den sozialen Medien und sorgte damit für Lacher und Begeisterung bei Usern. Doch was hat er in den Regalen von Kaufland entdeckt?

Kaufland-Kunde entdeckt es in den Regalen

Auf der Plattform Threads, welche zu Instagram gehört, schrieb der Kunde: „War gestern bei Kaufland und die hatten einfach Nintendo DS und PS2 Spiele? Welches Jahr haben wir?“

Passend dazu teilte er ein Video, in dem er die Spiele zeigt. Erhältlich sind demnach unter anderem „Singstar – Take that“ für die Playstation 2 und Nintendo DS Spiele wie „Elite Beat Agents“ und „Pokémon“. Kaufland-Kunden sind darüber offenbar amüsiert.

User müssen über Produkte lachen

„Wenn da jetzt noch Spielkonsolen stehen, an die man sich ranstellen kann, ist die Welt wieder in Ordnung“, scherzt ein User. Ein anderer ist der Meinung, „Kaufland ist einfach ’ne Zeitreisemaschine“.

Kaufland-Kunden finden den Fund nicht nur lustig, sondern sehen auch einige klare Vorteile an dem Angebot. „Gibt super viele Retro Gamer, ist ein Riesen-Markt und nicht jeder kann sich immer die neuesten Konsolen leisten“, schreibt eine Userin und ist offenbar nicht die Einzige, die das Angebot befürwortet. „Ist doch nice, die alten Konsolen gehen gefühlt nicht kaputt, aber die Spiele bekommst du leider kaum noch.“ Wie teuer die knapp 15 bis 20 Jahre alten Games bei Kaufland sind und in welchen Filialen es sie überall gibt, ist allerdings unklar. Es lohnt sich also, die Augen in der eigenen Filiale offenzuhalten.