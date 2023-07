Wer bald Urlaub in Italien plant oder sogar Angehörige in dem südeuropäischen Urlaubsland hat, wird von dieser Nachricht erstmal geschockt sein. Denn am Samstag (22. Juli) kam es in Nord- und Mittelitalien zum schweren Unwetter, welches zum Teil erhebliche Schäden angerichtet hat. Aus übermittelten Fotos sind umgeknickte Strommasten, eingestürzte Häuser, auf dem Boden verstreute Dachziegel und verunglückte Autos zu sehen.

Viele Menschen im Ruhrgebiet kennen Menschen aus Italien oder stammen sogar Ursprünglich aus Norditalien beziehungsweise anderen italienischen Regionen. Daher ordnen wir für euch die aktuelle Lage in Italien ein und sagen auch, welche Gebietet in Nord- und Mittelitalien besonders von dem schweren Unwetter getroffen wurden.

Urlaub in Italien: Diese Städte sind betroffen

Die schweren Unwetter in Nord- und Mittelitalien haben zum Teil erhebliche Schäden angerichtet. Der Wetterdienst der Region Emilia-Romagna, deren Hauptstadt Bologna ist, meldete heftige Gewitter aus den Provinzen Reggio Emilia, Ferrara und Ravenna. Nach einem Bericht der Zeitung „La Repubblica“ wurden dabei in der Provinz Ferrara drei Menschen verletzt. Auch aus der Stadt Bologna wurden heftige Hagelschauer gemeldet.

Für die Menschen, die Urlaub in Italien machten, kam das Unwetter unerwartet. Auf einem Video waren Badegäste zu sehen, die in Lido di Classe bei Ravenna in Massen vom Strand flohen. Das genaue Ausmaß der Schäden ist derzeit noch nicht klar. Heftige Unwetter gab es auch in der südlich an die Emilia-Romagna angrenzenden Adriaregion Marken. Laut „La Repubblica“ wurde ein Strandabschnitt nördlich von Ancona von einer ebenso plötzlichen wie heftigen Sturmflut überrascht. Während die Strände noch voller Badegäste waren, habe sich innerhalb kürzester Zeit der Himmel verfinstert und heftige Windböen hätten dabei Dutzende Sonnenschirme weggerissen.

Italienische Behörden warnen

Die italienischen Behörden warnten in der Stadt Bologna vor der Benutzung von Unterführungen und vor der Gefahr umstürzender Bäume sowie Straßenschilder. Auch verschiedene Bahnstrecken in der Region wurden unterbrochen. Aus einigen Orten gab es Berichte über tennisballgroße Hagelkörner. Laut Wetterdienst wurden Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 129 Stundenkilometern registriert. Bereits am Freitag hatten heftige Unwetter den Norden Italiens heimgesucht.

