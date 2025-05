Israel: Flughafen Tel Aviv unter Raketen-Beschuss ++ Flugverkehr unterbrochen

Dramatische Szenen am Sonntagmorgen (4. Mai) in Israel. Die israelische Armee bestätigte den Einschlag einer Rakete in der Nähe des internationalen Flughafens Ben Gurion bei Tel Aviv.

Zuvor seien „mehrere Versuche unternommen“ worden, die aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abzufangen. Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie Menschen am Flughafen panisch reagierten. In zahlreichen Gebieten Israels heulten während des Angriffs Warnsirenen, darunter auch in Tel Aviv und Jerusalem. Die Reaktion der israelischen Regierung lässt nicht lange auf sich warten.

Raketen-Angriff auf Israel – Video zeigt Einschlag

Schon am Freitag und Samstag hatte die israelische Armee Raketen aus dem Jemen abgefangen. Die Huthi-Miliz reklamierte die Angriffe für sich. Am dritten Tag in Folge hat die Terror-Miliz nun ihre Raketenangriffe auf Israel fortgesetzt. Journalisten am Flughafen Tel Aviv berichten von mehreren Explosionen vor Ort. Videos in den sozialen Medien zeigen den Einschlag der Rakete am Flughafen der Stadt am Mittelmeer:

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Flugverkehr sei vorübergehend unterbrochen worden, berichteten israelische Medien. Die Polizei teilte am Sonntagmorgen mit, dass die Zufahrtsstraßen zum Airport bis auf Weiteres gesperrt seien. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom gab es mehrere Verletzte. So sei ein Mann (50) und eine Frau (54) durch die Explosion leicht verletzt worden. Zudem sei eine junge Frau (32) auf dem Weg zum Schutzraum verwundet worden, heißt so die „Jerusalem Post“.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Huthi-Miliz reagiert auf Krieg im Gazastreifen

Zu dem Angriff hat sich die Huthi am Sonntagmorgen noch nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass sie dahinter steckt. Die vom Iran unterstützte Miliz kontrolliert weite Teile des Jemens. Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen griffen die Huthis immer wieder Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden sowie Ziele in Israel mit Drohnen und Raketen an – nach eigenen Angaben „aus Solidarität mit den Palästinensern“ im Gazastreifen.

Mehr Themen:

Seitdem Israels Armee die Angriffe im Gazastreifen am 18. März wieder aufgenommen hat, feuert auch die Huthi-Miliz aus Solidarität mit der islamistischen Hamas wieder regelmäßig Geschosse Richtung Israel.

Israel hat nach dem Angriff am Sonntag mit einem Gegenschlag gedroht, der um ein Vielfaches härter sein werde. „Wer uns angreift, gegen den werden wir siebenfach zurückschlagen“, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz mit, offenbar in Anlehnung an die Bibel. (mit dpa und AFP)