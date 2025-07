Entweder Werbung oder Kosten – was Instagram- und Facebook-Nutzer jetzt wissen müssen

Meta überrascht zurzeit sicher den ein oder anderen beim Öffnen der Instagram- oder Facebook-App mit einem Pop-up. Wie, ich soll plötzlich für die Dienste zahlen? Das war auch zum Teil die Reaktion dieser Redaktion. Doch auf den zweiten Blick wird klar, was Sache ist: Bei dem Bezahl-Abo erhält der Nutzer keine Werbung, bei der kostenfreien Nutzung schon.

Du hast also die Wahl: weiter wie bisher, dafür kommt jetzt nervige Werbung zwischendurch – auch zwischen den einzelnen Storys. Oder du zahlst 7,99 Euro pro Monat, im Zweifelsfall auch mehr (wie bereits berichtet). Du solltest daher besser ganz genau überlegen, wie du dich entscheiden willst. Denn es gibt noch einen weiteren Haken.

Instagram & Facebook: Mit Werbung oder Abo?

Du willst die Apps weiterhin kostenfrei nutzen? Dann musst du dich damit abfinden, dass dein Feed und deine Story-Line mit Werbung zugespamt wird. Nervig, aber das ist noch nicht alles. Denn diese Werbung wird auch noch persönlich auf dich zugeschnitten, sprich, deine Daten werden dafür verwendet.

So heißt es in dem Pop-up: „Aufgrund der Gesetzgebung in deiner Region kannst du auswählen, ob du deine Einwilligung in die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch uns zu Werbezwecken geben möchtest.“ Zustimmen musst du, wenn du weiterhin Instagram und Facebook kostenlos nutzen willst. Doch es gibt noch ein Hintertürchen.

Instagram & Facebook: Alles über das Abo-Modell

Deine Daten werden in jedem Fall für Werbezwecke verarbeitet. Doch es gibt zumindest einen schwachen Trost. Und zwar kannst du nach deiner Zustimmung auswählen, dass du „weniger stark personalisierte“ Werbung sehen willst. Zudem kannst du vor deiner Wahl deinen Optionen checken, danach noch deine Meinung ändern und im Notfall deine Informationen herunterladen und Instagram und Facebook nicht länger nutzen.

Aufgrund der europäischen Datenschutzbestimmungen ist das Abo nur in Europa verfügbar. Wenn du dich dafür entscheidest, wirst du auch weiterhin sogenannten „Branded Content“ sehen, wenn du dem Unternehmen oder den Creators folgst. Deine Daten werden dann nicht für Werbezwecke verarbeitet, aber weiterhin für Produktverbesserungen, für personalisierte Inhalte im Feed oder auch für Forschungszwecke.

Und noch wichtig: Denke daran, deine verschiedenen Konten zu einer Kontoübersicht hinzuzufügen, sonst musst du für jedes Konto den vollen Preis bezahlen. Ansonsten gibt es einen Rabatt. Solltest du aber nur für ein Konto ein Abo abschließen wollen, dann ist das kein Problem.