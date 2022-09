Ikea verspricht große Sparmöglichkeiten – DAMIT soll es möglich sein

Egal ob Lebensmittel oder Energie: Die Preise explodieren! Da dürften sich Verbraucher doch über Möglichkeiten freuen, die ihnen zum Sparen verhelfen. Ein Versprechen von Ikea lässt Kunden jetzt aufhorchen.

Bei Ikea gibt es ab sofort die Zerstäuberdüse „ÅBÄCKEN“ für Mischbatterien zu kaufen. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens sollen so Wassereinsparungen im eigenen zuhause „von bis zu 95 Prozent“ möglich werden.

Ikea arbeitet bei Produkt mit Start-up zusammen

„IKEA möchte die Menschen dabei unterstützen, ein besseres Leben zu Hause zu führen und entwickelt daher innovative Lösungen, mit denen Einsparungen zugunsten der Umwelt und des Geldbeutels möglich sind. Schon heute haben alle IKEA Duschen und Mischbatterien integrierte Durchlaufregler, die einen optimierten Wasserfluss gewährleisten. Um den Verbrauch von Frischwasser in Haushalten weiter zu reduzieren, hat Ikea in Partnerschaft mit dem innovativen Start-up Altered Company die „ÅBÄCKEN“ Zerstäuberdüse entwickelt“, heißt es weiterhin in der Pressemitteilung.

Die Mischbatterie kann auf alle Ikea-Mischbatterien und die meisten handelsüblichen Mischbatterien am Markt montiert werden. Sie soll den Wasserfluss im Nebelmodus bis auf 0,25 Liter pro Minute und im Sprühmodus bis auf 1,9 Liter pro Minute senken. So soll auch Energie für die Aufbereitung von Warmwasser eingespart werden.

Ikea hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Ikea-Zerstäuberdüse ist für unter fünf Euro zu haben

„Wir wissen, dass Haushalte angesichts der zunehmenden Inflation stark unter Druck geraten. Zugleich verschärft sich die Klimakrise und Probleme wie Wasserknappheit nehmen unaufhörlich zu. Darum ist es wichtig, nachhaltige Lösungen mit niedrigen Preisen zu entwickeln, die sich in jedes zuhause einfügen. Ohne Innovation und Kooperation ist das nicht möglich“, wird Hanna Carleke, als Business Leader verantwortlich für das Ikea Badezimmersortiment, in der Pressemitteilung zitiert.

Weitere Ikea-Themen:

Und: Das neue Ikea-Produkt kostet nur 4,99 Euro.