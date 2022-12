Ikea: Bittere Enttäuschung für Kunden – Weihnachtsaktion wird zum Reinfall

Diese Aktion von Ikea hatten sich einige Kunden offenbar ganz anders vorgestellt. Sie wurden dann aber bitter enttäuscht.

Über die Sozialen Medien musste der Möbelriese deswegen einige Kritik einstecken. Ikea hat sich nun aber zu der Kritik geäußert. Für Kunden gibt es daher auch eine gute Nachricht.

Einige Ikea-Kunden ziemlich enttäuscht

Zur Vorweihnachtszeit gehört für viele neben Plätzchen und einem Adventskranz auch ein Adventskalender. Diese gibt es mittlerweile von den unterschiedlichsten Anbietern. Von Schokolade über Spielzeug bis hin zu Parfüm kann man alles kaufen. Auch Ikea bietet schon seit einiger Zeit einen eigenen Adventskalender an.

Doch in diesem Jahr gab es eine Änderung, die einigen Kunden offenbar gar nicht geschmeckt hat. Laut „Ruhr24“ haben sie sich nämlich über die Sozialen Netzwerke bei dem Möbelriesen beschwert. Der Grund ist, dass der Inhalt des Türchens mit der Nummer sechs verändert wurde – und das anscheinend nicht zum Guten.

Ikea nimmt Änderung bei Adventskalender vor

Bisher steckte hinter dem Türchen nämlich ein Gutschein im Wert von 5 bis 1000 Euro für die Möbelkette. In diesem Jahr ist es aber „nur“ ein Gutschein für das Restaurant von Ikea. „Ich hatte mich schon so gefreut auf den Verkauf von dem Kalender, aber als ich dann gelesen habe Gutschein für das Restaurant war die Freude weg“, schreibt eine Kundin in den Sozialen Netzwerken.

Warum die Änderung vorgenommen wurde, will der Möbel-Gigant nicht verraten. Aber immerhin müssen die Kunden nicht komplett auf den Gutschein verzichten. Denn hinter dem Türchen für den Heiligen Abend befindet sich auch in diesem Jahr „eine Aktionskarte im Wert von mindestens 5 € und bis zu 1.000 € für einen Einkauf bei Ikea“ so das Unternehmen gegenüber „Ruhr24„. Das sollte die Kunden doch zumindest etwas besänftigen. Vielleicht finden sie ja auch im Restaurant etwas, für das sie den Gutschein einsetzen möchten.