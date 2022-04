Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Ikea: Möbelriese unter neuem Namen in Russland? Das steckt dahinter

Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat Ikea schnell Konsequenzen gezogen. Wie viele andere großen westlichen Unternehmen, schloss Ikea alle seine Möbelhäuser in Russland.

Doch jetzt könnten die Filialen in Russland neu eröffnen – mit einem winzigen Unterschied.

Ikea: Neueröffnung mit neuem Namen? Das steckt dahinter

Wie das „Handelsblatt“ berichtet, wollen russische Unternehmer offenbar die Marke des schwedischen Möbel-Giganten kapern.

Unter dem Namen „Idea“ sollen nach dem Vorbild von Ikea Möbel verkauft werden. Es ist nicht die einzige Marke, auf die es russische Geschäftemacher dem Bericht zufolge abgesehen haben.

Ikea hat alle seine Möbelhäuser in Russland geschlossen. Foto: TASS / Yevgeny Sofiychuk / dpa

Ein paar Fakten über Ikea:

Ikea wurde 1943 in Schweden gegründet

Es gibt weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchise-Nehmer betreiben Ikea-Filialen in einzelnen Ländern

Ikea verzeichnet 211.000 Mitarbeiter weltweit

So seien beispielsweise auch NeZpresso-Produkte in Anlehnung an die erfolgreiche Marke Nespresso geplant. Wofür das „Z“ stehen dürfte, kannst du hier nachlesen.

Einen Ersatz für McDonald's soll es nach Angaben von Wjatscheslaw Wolodin bereits geben: „Morgen wird es nicht mehr McDonald's geben, sondern Onkel Wanja“, so der Sprecher der russischen Staatsduma gegenüber der „Washington Post“.

Ikea, Nespresso und Co.: Russen kapern Marken

Auch für andere Marken wie Nivea, BMW oder Mastercard seien bereits Anträge bei der russischen Patentbehörde Rospatent eingegangen, berichtet das „Handelsblatt“.

Auch im Netz mussten die Russen auf zahlreiche Dienste verzichten. Instagram, Facebook und Co. wurden gesperrt, nachdem ein Moskauer Gericht den Mutterkonzern als „extremistische Organisation“ eingestuft hatte.

Die Maßnahme sorgte insbesondere unter jungen Russen für Entsetzen.

Als Ersatz für Instagram, ging in Russland nach „ntv“-Angaben das soziale Netzwerk „Rossgram“ an den Start. Die russische App soll das Design und die Funktionen der amerikanischen Vorbild-App komplett kopiert haben und mit dem sozialen Netzwerk „VK“ verbunden sein. (ak)