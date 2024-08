Ikea: Kurz vor Rabatt-Aktion geht die Nachricht rum – Kunden können nichts dagegen tun

Am Samstag (31. August) dürfte es in zahlreichen Ikea-Filialen in Deutschland zu einem kuriosen Anblick kommen – denn der schwedische Möbelriese lädt zum „Pyjama-Tag“ ein. Wer im Schlafanzug bei Ikea aufkreuzt, erhält an diesem Tag ab 100 Euro Warenwert satte 25 Euro Rabatt (>> hier mehr dazu).

Klingt doch erst einmal ganz lustig und kreativ. Doch natürlich haben die Ikea-Kunden sofort eine ganze Reihe an Nachfragen, um die Rabatt-Aktion bestmöglich nutzen zu können. Auf eine dieser Fragen hat Ikea eine unmissverständliche Antwort – und die wird einigen Schnäppchenjägern überhaupt nicht gefallen…

Ikea lockt mit Pyjama-Rabatt-Aktion

Ikea ist eine beliebte Anlaufstelle für jede Altersgruppe. Schließlich brauchen nicht nur Erwachsene Möbel. Wenn sich der 16- oder 17-jährige Nachwuchs beispielsweise einen neuen Drehstuhl kaufen will, ist Ikea dafür alles andere als eine schlechte Adresse. Und wenn man für ein etwas teureres Modell dann sogar noch Rabatt bekommt, freut das doch auch den jugendlichen Kunden, der mit Blick auf sein Taschengeld wahrscheinlich eh nur ein begrenztes Budget hat. Also ab in den Pyjama und zu Ikea?

Nun, ganz so einfach ist das nicht. Denn eine Mutter hat bei Ikea genau zu diesem Thema auf Facebook nachgehakt: „Gilt das Angebot für jeden? Also, wenn ich mit meiner minderjährigen Tochter komme, bekommen dann wir beide den Gutschein?“ Klingt sinnvoll. Jeder kauft unabhängig vom anderen für mindestens 100 Euro ein und sichert sich den 25-Euo-Rabatt. Sollte doch klappen, oder?

Doch Ikea macht der Mutter einen fetten Strich durch die Rechnung.

Plan von Kundin geht völlig schief

Denn wer nicht erwachsen ist, bekommt von Ikea offenbar auch keinen 25-Euro-Gutschein! „Kinder sind nicht geschäftsfähig und sollten somit keinen Coupon ausgehändigt bekommen“, antwortet Ikea der Mutter auf Facebook.

Ein Familientrip im Pyjama zu Ikea, in der Hoffnung auf mehrere Gutscheine, lohnt sich also nicht. Schade für die Mutter – die hatte gehofft, mehrere Wunschprodukte, die jeweils mehr als 100 Euro kosten, mit ihrer Tochter als „Zusatz-Coupon“ verbilligt kaufen zu können. Doch so funktioniert das leider nicht.