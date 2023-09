Ikea-Insiderin lüftet großes Hot-Dog-Geheimnis – das steckt wirklich hinter den Snacks

Was wäre ein Ikea-Besuch ohne einen Abstecher ins hauseigene Bistro? Ob Köttbullar oder einen schnellen Hot Dog auf die Hand – beim Schweden bekommst du allerhand Leckeres für den schmalen Geldbeutel geboten.

Dabei werden gerade die Hot Dogs aus gutem Grund angeboten, offenbart jetzt eine Expertin. Doch was für ein Geheimnis verbirgt sich hinter den Würstchen im Brot bei Ikea?

Ikea will erhitzte Gemüter besänftigen

Wer beim Schweden Möbel kaufen will, der muss in der Regel viel Zeit einplanen. Allein ein Spaziergang durch die Showrooms oder durch die Dekoabteilung kostet manchmal viele Stunden – und bedeutet manchmal auch viel Stress. Gerade wer mit Partner und Kindern beim Möbel-Riesen unterwegs ist, muss oftmals Nerven aus Stahl haben.

Wie eine schwedische Reporterin gegenüber „Bild“ berichtete, hatte ihr Ikea-Gründer Ingvar Kamprad vor einiger Zeit ein Mittel gegen Stress verraten, das es beim Möbel-Konzern für kleines Geld zu kaufen gibt: den Hot Dog.

Hot Dogs für ein gutes Gefühl

„Wenn du bezahlt hast, gerade durch den Kassenbereich gegangen bist, deine Kinder müde sind und schreien oder wenn du dich vielleicht gerade mit deinem Partner gestritten hast, dann kommt da dieser Hot Dog“, zitiert die Journalistin den Firmengründer.

Was wohl kaum einer weiß: Fast wären die Hot Dogs bei Ikea mal abgeschafft worden. Denn laut dem Vorstand würde man durch sie eher Geld verlieren, als gewinnen. Laut Kamprad stecke hinter dem Fast Food aber viel mehr als nur ein günstiger Gaumenschmaus. „Am Ende hast du glückliche Kinder hinten in deinem Auto sitzen und kommst beim nächsten Mal mit einem guten Gefühl zu Ikea zurück. Das ist das Allerwichtigste.“ Falls du beim nächsten Besuch beim Möbel-Konzern also mal wieder in Streit oder Stress gerätst – dann weißt du jetzt, was zu tun ist!