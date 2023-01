Ikea: Irre! Diese Möbel sind auf einmal richtig wertvoll

Praktische und stylishe Möbel sowie Wohn-Accessoires zu einem günstigen Preis – dafür lieben Ikea-Kunden die schwedische Kette. Aber nun kann man mit einigen älteren Sammlerstücken aus diesem Hause sogar sein eigenes Konto aufbessern.

Mit diesen Ikea-Produkten können ihre Besitzer jetzt richtig absahnen:

Porzellan-Set „Nejlika“: ca. 1.300 Euro

Regal „Early Bookshelf“: ca. 3.300 Euro

Beistelltisch „Lövet“: ca. 1.120 Euro

Stuhl „Vilbert“: ca. 10.000 Euro

Bettgestell „Fjellse“: ca. 58.000 Euro

Stuhl „Clam“: ca. 57.000 Euro

Für das Porzellan-Set „Nejlika“, dessen Produktion Ende der 90er-Jahre eingestellt wurde, zahlen Liebhaber bis zu 1.300 Euro – natürlich nur vollständig und in einem guten Zustand.

Das „Early Bookshelf“ von Designer Gilis Lundgren, der übrigens auch das berühmte „Billy Regal“ erfunden hat, könnte heute sogar bis zu 3.300 Euro in die Kasse des glücklichen Besitzers spülen.

Wer noch den Original-Beistelltisch „Lövet“ aus dem Jahre 1953 sein Eigen nennt, kann sich bei einem Verkauf über rund 1.120 Euro freuen.

Die richtigen Knaller-Preise kommen aber jetzt erst: Weil der abstrakte Stuhl „Vilbert“ nur 3.000-mal hergestellt wurde, bekommt man inzwischen etwa 10.000 Euro für diese außergewöhnliche Sitzgelegenheit.

Mehr geht nicht? Doch! Das Bettgestell „Fjellse“ aus den 1950er-Jahren soll Sammlern unglaubliche 58.000 Euro wert sein. Und auch für einen originalen „Clam“-Stuhl mit Polster kann man heutzutage rund 57.000 Euro verlangen.

Da sollte jeder mal schnell in seinem Keller oder auf dem Dachboden nachschauen! Wer weiß, was sich dort für wertvolle Stücke befinden. Das hätte beim Kauf damals sicher niemand vermutet. Ob das mit der aktuellen Ikea-Kollektion in ein paar Jahrzehnten auch noch funktioniert, wird die Zeit zeigen. Sammler wird es aber wahrscheinlich immer geben!