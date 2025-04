Ikea macht es offiziell – Kunden scharren schon mit den Hufen

Ikea zählt zu den beliebtesten Möbelhäusern in Deutschland. Vor allem mit ihrem vielfältigen Angebot, der guten Einrichtungsinspiration in den Filialen und den unschlagbaren Preisen locken die Geschäfte Millionen Kunden an.

Kein Wunder, dass Ikea da auch in Sachen Interieur maßgeblicher Trendsetter ist und bei Neuheiten für große Kunden-Euphorie sorgt. So wie jetzt auch mit seiner aktuellen Ankündigung – denn der Möbelriese bringt wieder eine neue Reihe auf den Markt.

Ikea lässt Klassiker neu aufleben

Und diese wird bei den Ikea-Fans wohl für große Jubel-Ausbrüche sorgen. Wie der schwedische Einrichtungskonzern in einer Pressemitteilung preisgibt, bringt er neue Produkte in die Geschäfte. „Zum 40. Geburtstag der legendären Stockholm-Kollektion legt Ikea noch eine Schippe drauf und präsentiert die bisher größte Edition aus 96 hochwertigen Neuheiten“, heißt es.

Vom samtigen Statement-Sofa aus 100 Prozent Baumwolle und Kokosfasern über handgewebte Wollteppiche bis hin zum Retro-Kronleuchter bringt der Möbelriese eine ganze Range neuer Artikel raus. So ziemlich alles, was das Ikea-Herz beglückt, ist also dabei. „Stockholm 2025 bringt skandinavische Design-Handwerkskunst in jeden Winkel des Zuhauses. Es ist offiziell: Die Kollektion zieht am 10. April 2025 online und in die Ikea-Einrichtungshäuser ein“, führt der Konzern in seiner Pressemitteilung weiter aus.

Ikea-Kunden dürfen sich aber noch auf so viel mehr freuen. So bringt das Einrichtungshaus auch beliebte Klassiker aus dem Naturmaterial Rattan zurück. „Vom Schrank mit handgewebten Schiebetüren bis hin zu einem Lounge-Stuhl mit Rattanrahmen: Rattan wird zum Must-have für alle, deren Zuhause bereit für Scandi-Chic mit Wow-Faktor ist“, lässt der Konzern freudig verlauten. Die verschiedenen Stücke aus der neuen Kollektion sollen zwischen 3,99 Euro und 1.699 Euro kosten.