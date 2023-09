Ikea ändert Kult-Produkt – Kunden in Sorge

Der schwedische Konzern Ikea ist weltweit für seine günstigen Möbel bekannt. So dürfte bei vielen Studenten, Paaren oder jungen Familien ein Billy-Regal oder eine Malm-Kommode schon mal in der Wohnung gestanden oder für die erste eigene Wohnung angeschafft worden sein.

Seit 1983 ist Ikea bereits im Möbel-Business unterwegs und bietet seit Jahrzehnten Klassiker an, die über die Jahre Kult-Status erreicht haben. Dazu zählen die eben aufgezählten Möbelstücke, aber auch etwa das Kallax-Regal. Umso größer ist die Empörung, wenn der Schwede nach all den Jahren plötzlich Änderungen an seinen Produkten vornimmt.

Ikea schraubt an Kallax-Regal

Das ist jetzt abermals geschehen. Und das ausgerechnet beim beliebten Kallax-Regal, wie „Karlsruhe Insider“ jetzt berichtet! Dabei handelt es sich um ein Multifunktionsregal, das vielseitig verwendet werden kann. So etwa als simples Bücherregal oder sogar als Raumtrenner.

Das Kallax-Regal bekommt nach zig Jahrzehnten jetzt aber ein Upgrade. Demnach soll das Kult-Produkt demnächst auch mit zwei Regalbrettern mehr angeboten werden. So wird aus dem einfachen Regal eine ganze Wohnwand – inklusive TV Bank. Doch muss dafür ein anderes Kallax-Produkt weichen?

HIER bekommst du es

Die Antwort auf diese Frage ist ein ganz klares „Nein“. Auch alle anderen Kallax-Varianten bleiben im Sortiment und auch deiner Ikea-Filiale weiterhin erhalten. Bei der TV Bank soll es sich lediglich um eine Erweiterung des Kult-Produkts handeln.

Und schon in wenigen Tagen sollst du das veränderte Kallax-Regal in deinem Ikea-Markt vor Ort finden. Denn wie der Möbelkonzern laut dem „Karlsruhe Insider“ angibt, wird es dieses bereits ab Oktober zu kaufen geben. Natürlich wie immer nur solange der Vorrat reicht. Für Kunden lohnt es sich also schnell zu sein, wenn sie eines der neuen alten Stücke direkt für ihr Zuhause kaufen wollen.