Ikea plant drastischen Schritt – beliebtem Produkt droht das Aus

Ikea hat die Zeichen der Zeit erkannt und will handeln. Nachhaltigkeit ist für viele große Unternehmen derzeit das Gebot der Stunde. Nicht nur, weil man damit eine positive Außenwirkung schafft, sondern weil vielen Menschen das Thema immer wichtiger ist und dementsprechend auch ihren Konsum überdenken.

In dieser Hinsicht bietet Ikea bereits seit Längerem Alternativen und Möglichkeiten an. Doch das schwedische Möbelhaus will noch weiter gehen. Das geht aus dem Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens hervor.

Ikea hat Großes vor

Die Ziele sind jedenfalls groß. Bis 2030 soll aus dem Möbelhaus ein klimapositives Unternehmen werden. Und dabei macht der schwedische Laden einen Hebel ausfindig, der das Bestreben deutlich nach vorne bringen soll.

Konkret ist die Rede vom Bistro-Angebot. Hier setzt Ikea schon seit Längerem auf pflanzliche Lebensmittel, die in den meisten Fällen billiger sind als tierische Produkte. Erst im Januar kamen zwei weitere vegane Gerichte auf der Speisekarte dazu.

Restaurant-Angebot vor Veränderung

In einem ersten Schritt arbeitet Ikea darauf hin, „dass 50% die in unseren Restaurants angebotenen Hauptgerichte bis 2025 pflanzlich sein sollen“, heißt es in dem Bericht. Zudem untersuche man, „wo und wie wir Milchprodukte in unserem Sortiment entfernen oder ersetzen können (ohne Kompromisse beim Geschmack), um die Klimaauswirkungen unserer Lebensmittelzutaten zu reduzieren.“

Bedeutet im Klartext: In den kommenden Jahren könnte mehreren Produkten aus dem schwedischen Angebot verschwinden, wenn man diese nicht adäquat ersetzen kann.

Ikea plant weitere Änderungen

Doch um das Ziel der Klimapositivität zu erreichen, steht natürlich nicht nur das Essen des Restaurants auf dem Prüfplan. Mit allerdings rund 520 Millionen Restaurant-Gästen weltweit macht es eben auch einen großen Anteil aus.

Weitere Änderungen sollen natürlich auch das Möbel-Hauptgeschäft treffen. Eines der von Ikea formulierten Ziele: Man wolle nur noch erneuerbare und recycelte Materialien verwenden, neue Quellen zu finden und neues Materialien entwickeln.