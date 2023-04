Ikea mit großer Änderung an Kassen – Kunden irritiert

Diese Änderungen verursachen bei manchen Kunden von Ikea gemischte Gefühle. Es geht um die Kassen des schwedischen Möbel-Riesen und neue Bezahlvorgänge. Aber eins nach dem anderen.

Wer regelmäßig bei Ikea einkauft, kennt das Problem: An den Kassen müssen Kunden oft relativ lang anstehen. Speziell an Wochenenden oder in der Vorweihnachtszeit ist in den Filialen oft sehr viel los, was dazu führt, dass Kunden an den Kassen eine Menge Geduld mitbringen müssen.

Ikea führte Expresskassen ein

Um es den Kunden leichter zu machen, hat Ikea in nahezu allen Filialen vor geraumer Zeit die sogenannten Expresskassen eingeführt. An diesen SB-Kassen scannen die Kunden die Produkte selbst ein und zahlen gleich dort am SB-Terminal. So weit, so normal. Doch in manchen Filialen müssen Kunden seit Kurzem offenbar die Ikea-App nutzen, um an den Expresskassen zahlen zu können.

Dies stößt bei manchen Kunden auf Widerstand. Auf der Facebook-Seite von Ikea machten sie ihrem Unmut zuletzt Luft. Sie wollen sich nicht vorschreiben lassen, bestimmte Apps auf ihren Handys zu installieren und dort Daten zu hinterlassen, nur um an der Kasse bezahlen zu können. „Das ist für mich ein absolutes No-Go“, schreibt ein Kunde: „Leider kann man (zumindest bei mir in Großwedel) die Expresskassen nur noch mit der App nutzen.“

Ikea-Kunden diskutieren über Kassen-Systeme

Und weiter: „Wer das nicht möchte, muss halt an der normale Kasse Schlange stehen. Da ich nicht in einer endlosen Schlange stehen möchte und mich auch nicht nötigen lassen will mein Handy für den Scanvorgang zu nutzen, werde ich wohl einen anderen Händler aufsuchen müssen.“

Andere Kunden halten dagegen und können nicht verstehen, warum manche Kunden sich darüber so aufregen. Schließlich werde niemand gezwungen die App zu nutzen, um zu bezahlen, argumentieren sie. „Du hast doch eine Alternative: die traditionelle Kasse. Wenn du dir aber zum Anstehen zu fein bist, dann ist das dein Problem.“