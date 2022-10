Hunde zerfleischen wehrlose Frau – für sie kommt jede Hilfe zu spät

Schreckliche Hunde-Attacke in Liverpool (England)!

Eine 65-Jährige wurde von fünf Hunden regelrecht zerfleischt und starb. Besonders bitter: Der Vorfall geschah in ihrem eigenen Haus.

Hund: Aggressive Hunde gehen auf Frau los

Nachbarn hörten Schreie von Ann D. aus ihrem Haus, alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden die Frau und fünf Bulldoggen vor, wie der „Mirror“ berichtet.

Der Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben neun Millionen als Haustiere

Die Polizei nahm einen 31-Jährigen fest. Er steht im Verdacht, einen der aggressiven Hunde zu besitzen.

Eine Frau starb nach einer grausamen Hunde-Attacke (Symbolfoto). Foto: IMAGO / blickwinkel

Hunde: Angehörige und Bekannte nehmen Abschied von getöteter Frau

Die Trauer um die verstorbene Frau ist groß. Eine Nachbarin sagte über Ann D. sie sei die „schönste Person“ und bezeichnete sie als „reizend, wirklich lustig, so ein glückliches Mädchen. Sie war vor nicht allzu langer Zeit mit ihrer Tochter im Urlaub gewesen.“

„Als ich davon erfuhr, war ich so sauer. Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen, ich lag wach und dachte darüber nach, in welchem Zustand sie gewesen sein musste, als man sie gefunden hatte. Es ist schrecklich“, wird eine weitere Person vom „Mirror“ zitiert. „Als ich herausfand, dass Ann von einem Hund angegriffen worden war, stand ich unter Schock. Ich konnte es nicht glauben.“